نسرين طافش تبكي وتطلب الانسحاب من برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 25

نسرين طافش وقعت ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 25 من برنامج "رامز عقله طار"، حيث تعرضت النجمة نسرين طافش لأكثر من موقف صعب في الحلقة الجديد من البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر.

نسرين طافش ضحية الحلقة 25 من برنامح "رامز عقله طار"

نسرين طافش تعرضت في الحلقة 25 من برنامج "رامز عقله طار"، لمقلب جديد الذي بدأ بالطريقة المعتادة حيث تحدث رامز جلال في مقدمته بشكل ساخر عن نسرين طافش التي وصف ظهورها بشكل مفاجئ في عدد كبير من الأعمال الدرامية وكذلك البرامج والفعاليات الفنية، وأنها استطاعت أن تفرض نفسها، كما تحدث عن بدايتها كمطربة وانطلقتها بعد ذلك في عالم الدراما، كما مزح رامز بطريقتها المعتادة حول ملابسها.

انهيار نسرين طافش بسبب مقلب رامز جلال

نسرين طافش واجهت في برنامج "رامز عقله طار" مجموعة من الفقرات الخادعة والتي بدأت باستقبال الفنان حسن العسيري لها، الذي يبدأ بتعريف الضيف في كل حلقة عن أهم الألعاب في الملاهي، وذلك في محاولة من أجل إقناعه بأن كل شيء يدور في إطار طبيعي حتى لا يكتشف المقلب، وخلال رحلة نسرين طافش مع حسن العسيري طلبت منه عدم خداعها بسبب شعورها بالخوف، وأثناء لعبة "البينت بول" رغبت نسرين طافش الانسحاب من اللعبة بعدما قام رامز جلال بإصابتها بشكل مستمر مما تسبب في صراخها.

نسرين طافش بعد دخولها الكبسولة الهوائية التي تعطلت بشكل مفاجئ شعرت بالخوف وسعى رامز جلال لرفع درجات خوفها بأفعاله داخل الكبسولة حتى تسبب في صراخها وبكائها بشكل مستمر ، وفي النهاية دفعها لتسقط في الماء، وتنهار نسرين طافش وتبكي بعد خروجها من الماء لتصدم بعد ذلك بوجود رامز جلال أمامها.

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" يعتمد رامز جلال على تنفيذه من خلال حيلة جديدة تبدأ بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة. ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.