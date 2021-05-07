فيديو هيثم شاكر يبكي والدته الراحلة ويتحدث عن فترة إصابته بالسرطان: "كانت صدمة"

هيثم شاكر المطرب المصري الشهير حل ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدث هيثم عن أزمته التي تعرض لها بعد وفاة والدته، ورأيه في أغاني المهرجانات.

هيثم شاكر يبكي ويتذكر والدته الراحلة

هيثم شاكر كشف عن سبب إحيائه لحفل غنائي عقب وفاة والدته بيومين فقط، وأكد أنه قام بذلك بسبب العقد الذي وقع عليه قبلها بفترة والشرط الجزائي المكتوب به الذي كان من الممكن أن يؤذيه في حال إذا قرر إلغاء الحفل.

وتابع هيثم شاكر: "أنا أمي كانت أغلى حاجة عندي في حياتي ولحد دلوقتي مكسور بسبب وفاتها وفي شغلانتنا في عقود وشروط جزائية لو ماشتغلتش.. دي حاجة حصلت غصب عني"، وعبر المطرب المصري عن مدى اشتياقه لوالدته، خاصة أنه كان معتادًا على مهاتفتها قبل كل حفل لتدعي له، كما أنه حتى الآن ينسى ويقوم بنفس العادة مع كل حفل، ثم يتذكر وفاتها.

هيثم شاكر يتحدث عن فترة مرضه

ولم يستطع هيثم شاكر منع نفسه من البكاء خلال الحديث عن والدته الراحلة وأضاف: "أوقات كتير الفنان بيكون مطالب يبين عكس اللي جواه.. وأنا شغلانتي إني أسعد الناس حتى وأنا مش سعيد".

هيثم تحدث كذلك عن فترة مرضه بالسرطان وأكد أنها غيرت في شخصيته الكثير، فقال "بقيت أهدى، واتضح لي أن التوتر من العمل لا يستحق" كما أوضح أنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بصدمة كبيرة، وشعر بانتهاء الحياة، وأن حياته ستنتهي بعد فترة زمنية.

رأي هيثم شاكر في أغاني المهرجانات

هيثم شاكر كشف كذلك عن رأيه في أغاني ومطربي المهرجانات مشيرًا إلى أنه قادر على منافستهم وتحقيق نجاحات مثلهم، موضحًا أن أغاني المهرجانات ليست دوت الخليج الظاهرة الأولى في الموسيقى ويلتفت إليها الجمهور، لكن غير معروف إن كانت ستستمر أو لا، مؤكدًا أنها تحصل على اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع، وتابع: "مابسمعش اغاني المهرجانات مش ذوقي ومابستحملش اسمعها، ولكنها متنفس للجمهور".