وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة بعد أيام من إصابته بكورونا والنجوم يودعونه بكلمات مبكية

جمال سلامة الموسيقار المصري الشهير توفي ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 76 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تم نقله بسببها الأربعاء الماضي إلى أحد مستشفيات العزل في الهرم، بعد معاناته من ضيق فى التنفس، ومشاكل في القلب.

هاني شاكر ينعي جمال سلامة

ونعت نقابة المهن الموسيقية بمصر متمثلة في النقيب هاني شاكر؛ الموسيقار الراحل، حيث كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انا لله وانا اليه راجعون انعي صديقي واخي الموسيقار الكبير جمال سلامه الذي وافته المنيه صباح اليوم وادعوا الله ان يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

النجوم يودعون جمال سلامة بكلمات مبكية

فيما نعاه عدد كبير من نجوم الوطن العربي ومنهم الفنانة فيفي عبده التي كتبت: "انا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الموسيقار الكبير جمال سلامة الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اسرته يا رب"، أما المطربة لطيفة فكتبت: "كم انا حزينه اليوم الله يرحمك يا اعظم اخ واستاذ وفنان كنت فنان عظيم وانسان اعظم ربنا يصبرنا ويصبر كل اسرتك انت خساره كبيره ، انا لله وانا اليه راجعون #الدكتور جمال سلامة فى ذمة الخالق".

الفنانة نبيلة عبيد كتبت عبر انستجرام كذلك: "وداعا الموسيقار الكبير الصديق الغالي جمال سلامة... خالص العزاء لعائلته و لكل محبيه... انا لله و انا اليه راجعون".

وكان الموسيقار جمال سلامة قد عانى خلال السنوات الماضية من أزمات صحية بالقلب، مع وجود مياه على الرئه، وخضع للعلاج في مستشفى المعادي العسكري.

معلومات عن جمال سلامة

ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، ودرس الموسيقى في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسيرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976.

والموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.