مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 10 ياسين يسعى لإنقاذ طليقته وأبنائه

يوسف الشريف "ياسين" يحاول العودة إلى المستشفى في الحلقة 10 من مسلسل "كوفيد 25"، بينما يواجه المتواجدون داخلها خطر الموت فيها بسبب الهجوم الكبير الذي قام به العديد من المصابين.

الفيروس يتسبب في تحول المصاب لكائن عنيف

ينجح "ياسين" يوسف الشريف من الهروب ومعه أصدقائه من الشركة بعدما نجح "رامي" أحمد صلاح حسني في أن يقتل أحد المصابين الذي تطورت حالته وكاد أن يقتل المجموعة كاملة، وأثناء عودتهم من جديد إلى المستشفى يؤكد لهم ياسين أن اللقاح ليس فعال في مواجهة هذا الفيروس ويصدم الجميع من هذا المصير وتحديدا أن المصابين أعدادهم في ارتفاع مستمر.

ياسين يشرح التطور الذي حدث وأن لقاح الفيروس يؤثر على الحمض النووي الخاص بالانسان ويمنعه من الإصابة بالنظر، لكن في حال تم الاعتداء عليه من قبل المصابين فاللقاح غير قادر على مواجهة التغيرات التي تحدث وينقلب الانسان إلى كائن لا يشعر، ويبدأ الجميع في فقدان الأمل في الخطوات التي يقومون بها.

رامي وياسين يواجهان خطر الموت

أحمد صلاح حسني "رامي" يواجه عطل في سيارته بسبب نفاذ الوقود، بينما يتم الإعلان عن نقل أعداد من المصابين إلى أماكن للعزل، ويشعر جميع الأشخاص المتواجدين في المستشفى أن هناك خطر يهددهم وتحديدا بعدما كشف لهم الدكتور "علاء" محمد مزربان أن هناك مصاب قد هرب وسوف يهدد حياة الجميع، وأنه طلب من جميع العاملين في المستشفى بالرحيل، وترفض شقيقة "سيف" إدوارد الخروج من المستشفى بسبب المعاناة التي تعيشها بعد موت طفلها الرضيع.

يتجه ياسين ورامي إلى محطة وقود لكن يصدمان بتهديد أحد الاشخاص لهما، ولكن ينجح كل منهما في إقناعه بالحصول على سلاح من أجل أن يواجه المصابين في مقابل أن يقدم لهم الوقود من أجل العودة إلى المستشفى التي يقتل فيها العديد من الموجودين داخلها بسبب ارتفاع اعداد المصابين والهجوم الكبير الذي قاموا به، بينما تحاول آيتن عامر الهروب مع ابنائها من المستشفى، وعند عودة ياسين إلى المستشفى يجد أن المصابين قد سيطروا عليها ويحاول إنقاذ أسرته من داخلها.

مواعيد وقنوات عرض المسلسل "كوفيد 25"

مسلسل "كوفيد 25" يعرض عبر أكثر من قناة منها قناة الحياة المصرية في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا بتوقيت مصر. بينما يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 00.30 صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة 07.00 و 11.30 صباحًا، كذلك يعرض المسلسل على قناة "ON دراما " في الساعة 2.00 صباحًا ويعاد العرض في 6.30 و9.30 صباحًا.