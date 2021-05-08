فيديو مي عمر تعترف بتعرضها للخيانة وتؤكد : "تضررت بسبب العمل مع محمد سامي"

مي عمر الفنانة المصرية حلت ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة المحور المصرية، وتحدثت عن أعمالها الفنية وعلقت على حملات الهجوم التي تتعرض لها بسبب مساندة زوجها لها في أعمالها الفنية.

مي عمر تعلق على اتهامها بالعمل عن طريق الواسطة

مي عمر علقت على اتهامات الجمهور لها بالانتشار عن طريق "الواسطة" بسبب مساندة زوجها المخرج محمد سامي لها وتقديمه في معظم أعماله الدرامية وأكدت أن هذا الاتهام لازمها خاصة أن بدايتها الفنية كانت معه، لافتة إلى أنها تعمل جيدًا على أدوارها، لافتة إلى أنه من الممكن أن يكون للنجم واسطة في العمل الذي يقوم ببطولته ولكنه لم ينجح، إلا بموهبته فقط.

مي عمر أكدت أنها قدمت أدوارًا كثيرة بعيدًا عن محمد سامي، وحققت تلك الأدوار نجاحًا كبيرًا مثل دورها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" و"ريح المدام"، كما أوضحت أن اختيار محمد سامي لها في مسلسل "الأسطورة" جاء بعد رفض 6 نجمات لهذا الدور.

سبب اعتذار مي عمر عن "نسل الأغراب" في البداية

الفنانة المصرية أكدت كذلك أن الجمهور الذي يتهمها بالواسطة حاليًا سوف ينظر لأدوارها بعد عدة سنوات، ويتأكدوا من أنها بذلت مجهودًا في تلك الأعمال، موضحة أنها لا يهمها إذا كانت قدمت العمل مع زوجها أم لا، لكن أبرز ما يشغل بالها هو جودة العمل نفسه.

مي عمر فاجئت الجمهور بحديثها عن اعتذارها عن دورها في مسلسل "نسل الأغراب" أكثر من مرة، وأضافت: "اعتذرت عن نسل الأغراب أكتر من مرة وبحس إن شغلي مع محمد سامي مضر ليا وله، وبحس إن الناس بتسيب مجهودي والتعب اللي تعبته ويقولوا بتشتغل بالواسطة".

وأكدت مي أنها طلبت من زوجها المخرج الشهير ترشيح أي نجمة أخرى لدور جليلة في "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة، خاصة أنه عمل مهم وبطولة نجمين كبار، إلا أنه رفض وتمسك بها وأكد أنه سوف يدعم أي شخص مقرب منه طالما يستحق ذلك.

مي عمر تتحدث عن الخيانة والحسد

في سياق آخر تحدثت مي عن الخيانة وأكدت أنها تعرضت للخيانة من قبل صديقة مقربة لها في الماضي، مشيرة إلى أنها بالرغم من مسامحتها إلا أنها لم تستطع أن تعود معها كما كانت من قبل ولم تعد صديقتها، وأوضحت مي أنها تؤمن بالحسد ولكن ليس في كل المواقف التي يمر بها الإنسان، لافتة إلى أنها من الممكن أن تحسد إحدى زميلاتها بسبب دور جيد قدمته مثل نيللي كريم في "سجن النسا" وهند صبري في "نورا تحلم".