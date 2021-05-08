مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 25 عابد تيمور يتنازل عن ثروته لغزل قبل انتحاره

خالد الصاوي "عابد تيمور" يكتب جميع أملاكه لـ"غزل" ياسمين عبدالعزيز في الحلقة 25 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، بينما يحاول الضابط محمود إسقاط "الخديوي" أحمد العوضي وتحديدا بعد وفاة عابد.

اتهام الخديوي بقتل عابد تيمور

يصل رجال الشرطة إلى مقر إقامة "عابد تيمور" خالد الصاوي من أجل التحقق في موته ويعتقد "الضابط محمود" أحمد سعيد عبدالغني أن ما حدث هو انتحار وليس جريمة قتل، ويحاول أن يوقع بالخديوي أثناء التحقيقات وذلك بعدما طلبه في قضية انتحار "عابد تيمور"، ويطلب الخديوي من الضابط محمود معرفة تفاصيل ما يقصده خصوصا أن الأول قام بإطلاق الرصاص على أحد رجال "حسن أبو خاطر" أحمد عبدالله محمود وقتله.

الخديوي يكتشف أثناء التحقيق أن عابد تيمور قُتل، ويقسم للضابط محمود أنه ليس له يد فيما حدث، ويطلب الأول منه عدم مغادرة البلاد بدون علمه، ويعود الخديوي لغزل ويخبرها بتفاصيل ما حدث لكنها تصدم بسبب موت عابد ويغضب الخديوي من رد فعلها بعدما أكدت له عدم سعادتها بموته.

حسن أبو خاطر يقرر الانتقام من الخديوي

تعيش "نادين" دنيا عبدالعزيز حالة من السعادة بعدما أخبرها "عماد" أحمد الرافعي بموت عابد تيمور، حيث يستعد الثنائي للحصول على ثروة الأخير التي تركها لزوجته نادين قبل وفاته، ويقرر حسن أبو خاطر الانتقام من الخديوي وتحديدا بعدما قتل أحد رجاله، ويعد أنه سوف يحصل على حق صديقه الراحل ويقوم بدفنه في قلب الصحراء.

ويطلب عماد من "محمد يونس" مدير فندق عابد تيمور أن يقوم بطرد "هويدا" صبا الرافعي طليقته والتي تعمل في الفندق، وذلك لكونه يرى أنه سوف يرث مع نادين ارملة عابد تيمور، ويرغب في السيطرة على كل شيء قبل الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميراث، وتخشى أسرة غزل من تورطها في قتل عابد تيمور لكن والدتها تنفي ذلك وتؤكد أن ابنتها لم تتورط في الجريمة.

عابد تيمور يكتب كل ثروته لغزل

وتذهب نادين ومعها عماد إلى المحامي من أجل الكشف عن الخطوات الخاصة بالميراث، ويبلغهما أن بعض الإجراءات لم يتم الانتهاء منها، وأنه سوف يرسل إليهما في حال وجود تطورات، ويتذكر المحامي تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمعه بعابد تيمور الذي طلب منه أن يكتب كل ثروته لغزل من أجل أن يؤكد حبه لها.