مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 25 تهديدات بالقتل لكل أفراد العائلة

في الحلقة 25 من مسلسل "نسل الأغراب" ، حمزة الغريب يذهب إلى غفران الغريب في السجن ويلومه لأنه كلف صالح بإطلاق النار على حبيبته فاطمة، لأن فاطمة تحبه هو لا تحب ابنه سليم.

مواجهة صادمة بين غفران وحمزة

حمزة الغريب يقول لغفران أن فاطمة لو ماتت ستكون حياته الثمن، وغفران يرد عليه بأنه نادم على عدم قتله لأن دم عساف يجري في عروقه.

غفران الغريب يهدد حمزة بالقتل وأنه لو مات يوما ما مقتولا فسيكون على يديه هو ولا أحد غيره، وحسيب يقول لعلي أن العائلة أصبح فيها عساف و غفران جدد وهم حمزة وسليم.

جليلة تهدد عساف

علي الغريب يخبر جليلة أن عساف هو من أبلغ عن مكان أرض الممنوعات التي يزرعها غفران، وجليله تحذره بشدة بعد تهديداته بالدمار القادم وتقول له أن الناس دوت الخليج من ستلم رماده.

علي الغريب يصرف أهالي القرية من أمام مركز الشرطة وسط غضب من أسرة غفران.

مسلسل "نسل الأغراب " بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ومحمد دياب وإخراج محمد سامي.