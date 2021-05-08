أحدثهم نور خالد النبوي .. مشاهد مؤثرة وأدوار استثنائية لأبناء النجوم في مسلسلات رمضان 2021

رغم ظهور العديد من أبناء النجوم في دراما رمضان 2021 ببعض الأدوار اللافتة للأنظار، إلا أن نور نجل الفنان خالد النبوي، بات محل اهتمام الجمهور بعد عرض حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "الاختيار 2"، وتصدر اسمه الترند وأشاد المتابعين للعمل بأدائه.

نور خالد النبوي

نور خالد النبوي، جسد خلال مسلسل "الاختيار 2" الذي عرضت الحلقة 25 منه اليوم الجمعة؛ الشخصية ضابط عمليات خاصة يدعى أحمد شوشة، ضمن الضباط الذين تصدوا لأحد الأوكار الإرهابية، ولاقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور في أولى أدواره التمثيلية، وتنبأ البعض بتألق نجل الفنان المصري الشهير، بعد دوره في مسلسل لاختيار، والقبول الذي يتمتع به.

نور النبوي درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الامريكية، وهو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم يدعى كريم، وقدم 3 مسرحيات في عامه الدراسي الأول بالجامعة، ويعتبر "الاختيار 2" هو انطلاقته التمثيلية الأولى في مصر.

خالد النبوي والد نور كان قد أكد في لقاء تلفزيوني سابق أنه عندما طلب منه ابنه أن يدخل مجال التمثيل قال خالد له أنه لابد أن يتخذ الطريق الصحيح ويقوم بدراسة التمثيل والإخراج بشكل أكاديمي، كما أشاد به وأكد أنه حقق خطوات جيدة في بداية مشواره الفني.

مريم محمود الجندي

وسبق نور خالد النبوي، عدد من أبناء النجوم الذين نجحوا في لفت أنظار الجمهور في رمضان الحالي، ومن بينهم أيضًا الممثلة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، التي ظهرت في أحد مشاهد مسلسل "الاختيار" وقدمت دور زوجة الطبيب الذي يساعد الجماعات الإرهابية في عملياتهم، وظهرت مريم في حالة رعب وذهول عند القبض على زوجها بالعمل ولاقى أداؤها تفاعل عدد من المتابعين، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تشارك فيها مريم في عمل درامي، لكنها شاركت في عمل مسرحي سابق في بداية العام الجاري على خشبة المسرح القومي.

نجل عمرو محمود ياسين

حفيد الفنان الراحل محمود ياسين ونجل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين يقدم هذا الموسم ثاني أدواره التمثيلية في مسلسل "اللي مالوش كبير" بعد نجاحه في مسلسل "الفتوة" العام الماضي، حيث يبدو أنه يحاول إثبات موهبته بجدارة، كما أنه لاقى دوره ردود أفعال جيدة منذ بدء عرض المسلسل.

نشوى عبد الرحيم

نشوى علي ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، تشارك كذلك في مسلسل "قصر النيل" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ولفتت نشوى أنظار متابعي المسلسل بأداء شخصية سوسن، وحرصت شقيقتها تقى على الإشادة بها.