مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 25 هنا تخفي عن مؤنس طلاقها رسميا من حازم

محمد فراج "مؤنس" يواجه موقف صعب مع أسرته في الحلقة 25 من مسلسل "لعبة نيوتن"، وذلك بعد حالة الشك التي تسيطر عليهم بسبب نسب إبراهيم نجل "هنا" منى زكي، بينما يعترف "حازم" محمد ممدوح بحبه لـ"أمينة" عائشة بن أحمد.

أسرة مؤنس تظهر Hطماعها في ثروته

أخت "مؤنس" محمد فراج تدخل إلى منزله من أجل البحث عن الأوراق الخاصة بإبراهيم كما تجري له تحليل حمض نووي من أجل معرفة مصداقية نسبه إلى أخيها الذي يصدم بما فعلته، ويحاول والده أن يطلب منه معرفة حقيقة علاقته بإبراهيم، لكن اخته تظهر بعض ملامح الطمع حيث تظهر خوفها من أن يرث إبراهيم ابن "هنا" منى زكي في شقيقها مؤنس الذي يعترف لوالده بكل شيء، لكن أخته الثانية تبدأ تتعامل بشكل مختلف مع بفكرة طلاق هنا من حازم وترى أن مؤنس لم يقدم لها الفرصة من أجل أن تقرر مصيرها وأن هنا لم تحبه لكي تتزوجه.

هنا تخفي عن مؤنس طلاقها من حازم

يسعى "الضابط" علي قاسم لطرح المعلومات الجديدة على قائده الذي يحاول التقليل منها والخاصة بالمواد الممنوعة التي ثبت وجودها في عسل "نبع الهنا" المملوك لحازم وهنا، لكن على قاسم يؤكد له أن هناك احتمالية أن يكون هناك مكان داخل المزرعة يتم فيه زراعة المواد الممنوعة وخلطها بالعسل من أجل تقديمها لأشخاص بعينهم من أحباب أو أصدقاء "بدر" سيد رجب الذي أكد الضابط أنه كان يعالج في مصحة نفسية، ويقتنع القائد بهذا ويطلب منه الاستمرار.

حازم يستقبل "يارا" شقيقة هنا في حفله الذي أقامه في منزله الجديد ومعها ابنه إبراهيم، كما يأتي بدر كذلك من أجل زيارة حازم وأمينة ويطلب بدر من حازم أن يجعل أمينة تعود من جديد إلى المزرعة التي يعيش فيها، ويؤكد لحازم على حبه الكبير لأمينة مما يصدم الأول، بينما تخفي هنا عن مؤنس حقيقة طلاقها من حازم بشكل رسمي، ويطلب منها مؤنس أن تخبر حازم أن أمامه 3 أيام فقط وسوف يبدأ في اتخاذ خطوات قانونية ضده حيث سيرفع دعوى خلع ضده بإسمها.

حياة أمينة في خطر بسبب مرضها بالسرطان

الطبيب يؤكد لبدر مدى تدهور حالة أمينة الصحية، مما يجعل بدر يتحدث معها عن حالتها حيث تتذكر بداية مرضها ورفضها العلاج، لكن التغيرات الجديدة في حياتها واعتراف حازم بحبها، جعلتها تفكر في مقاومة هذه الظروف الصعبة من أجل الاستمرار في حياتها الجديدة لكن لم يعد هناك فرصة لأجل العلاج، ويتصل بدر بمؤنس ويطلب منه اللقاء ويؤكد أن لديه حل لكافة الأزمات التي تلاحقه.