”أطهر شبابك يا بلد هيبات شهيد” أغنية محمد منير عن شهداء الواحات...

قدم الكينج محمد منير أغنية مؤثرة ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار2" والتى تناولت مأمورية حادث الواحات عام 2017، التى أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة فى مواجهات مسلحة مع إرهابيين بمنطقة الواحات. وتقول كلمات الأغنية : ضالين.. تاهو فى العنوان ملاعين فكل كتاب.. ما يعرفهم مكان ضالين.. حتى يوم الدين هوه اللى صان عرض الوطن زى اللى خان النور.. فى السما عناقيد أطهر شبابك يا بلد.. هايبات شهيد ويا عين.. ودعى الجدعان رايحين سوا ع الجنة إيد بتشد إيد وجع الفراق يا حبايبى طعم الصبر والصبر علم ناسنا تتحمل حلم الشهيد جوانا حى وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل الغدر صابكم يا نضر عيني يا ورد مصر اللى اتقطف بدري نوركم هايفضل ضيه فجبيني يا أحلى صحبه فى وردنا البلدي

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