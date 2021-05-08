إلغاء حفل هلا رشدي بالأوبرا المقرر إقامته اليوم الاثنين المقبل

أعلنت الفنانة هلا رشدي عن إلغاء حفلها والذي كان من المقرر إقامته اليوم الاثنين في دار الأوبرا المصرية، حيث كتبت عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "تم إلغاء حفل الغد لظروف خاصة.. نتقابل على خير إن شاء الله".

وكانت ستقدم الفنانة هلا رشدي حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج الليالي الرمضانية الذي تقدمه الأوبرا، والذي يتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان.



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