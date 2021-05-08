مشهد مؤثر لعائشة بن أحمد في ”لعبة نيوتن” يشعل فيس بوك

أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة عائشة بن أحمد، في مشهد مواجهتها مع الفنان سيد رجب الذي يجسد دور بدر، بمسلسل "لعبة نيوتن" بعد معرفتها بتدهور حالتها الصحية، وأنها في المراحل الأخيرة من مرض السرطان، وفرصة شفائها معدومة، وذلك في الوقت الذي قررت فيه العلاج بعد أن أعترف حازم لها بحبه.

وعلى الرغم من أن أمينة كانت تعلم بحقيقة مرضها مسبقًا إلا أنها صُدمت وأظهرت حالة كبيرة من الحزن والألم، ترجمتها في مشهد وصفه الكثيرون بـ"ماستر سين".

وغرد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، "مشهد تساؤلات عائشة بن أحمد (أمينة) الوجودية وصمت وألم سيد رجب (بدر) من أكثر المشاهد ألمًا ووجعًا". وغرد آخر "ده البيوت بتزعل لما تحس إن إحنا هنسيبها، أقوى وأصدق مشهد من بداية المسلسل".

وغردت أخرى"وجعتي قلبي يا أمينة، إزاي طبيعية كدة ومشهد الحزن النبيل والأمنيات المستحيلة، وجودك عالشاشة فيه ونس عجيب، برافو عائشة "، وشاركتها الرأي إحدى المتابعات معلقة "وجع أوي يا أمينة".

وكتب أحد المتابعين عبر حسابه على فيس بوك: "النهاردة ماستر سين الحلقة هو مشهد أمينة وبدر ببساطة لأنه بيطرح التساؤل اللي بيعذب كل شخصيات الحكاية تساؤل عن قدرة الإنسان على التحرر من المشاعر من"التعلق " أو بمعنى أدق التعلق والفراق واللي مكتوب على الإنسان إنه يدوق حلاوة الحب ويتجرع علقم الفراق في آن".

وعلق متابع آخر" مشهد عبقري وصل كمية مشاعر رهيبة من عائشة بن أحمد وبدون ذكر سيد رجب كلمة واحدة واتكلمت فيه عن مدى عمق وغرابة الحياة اللي وقت الإنسان عايز يموت فيه ويقطع علاقته ميموتش ووقت ما يلاقي حد يتعلق بيه يكون جيه الوقت المناسب".

وتحصد الفنانة عائشة بن أحمد العديد من الإشادات من النقاد الفنيين وصناع الدراما والسينما عن دور أمينة في مسلسل" لعبة نيوتن"، ودور هالة في المسلسل التونسي "حرقة".

مسلسل لعبة نيوتن، من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، سيد رجب، للمخرج تامر محسن وإنتاج ميديا هب.