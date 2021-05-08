اليوم.. عرض حفل سامي يوسف في مهرجان فاس للموسيقى الروحية

يعرض اليوم السبت، حفل الفنان سامي يوسف، في مهرجان فاس للموسيقى الروحية، الذى احتضنته مدينة فاس المغربية، وذلك في الحادية عشرة مساء على فضائية "مزيكا"، احتفالا بليلة القدر.
سامى يوسف خطف قلوب جمهوره في المغرب بتقديمه توليفة غنائية من الموسيقى الروحانية امتزجت بها مجموعة من أشهر أعماله الفنية.
ومن أشهر أغاني سامي يوسف: "تقسيم الهمزية، مدد، يا رسول الله-الجزء الثانى- طه، لما بدا يتثنى، تعال وانظر".
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