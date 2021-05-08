مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 26 عودة زاهي العتال للحياة

عمور عبدالجليل "زاهي العتال" يعود في الحلقة 26 من مسلسل "ملوك الجدعنة" من أجل الانتقام من جميع من قام بخيانته وتحديدا "سرية" عمرو سعد و "سفينة" مصطفى شعبان، كما تواجه "فاتن" ياسمين رئيس بعض المواقف الصعبة في عملها الجديد، ويتزوج "سعيد" شقيق سرية من "بسنت".

سعيد يتزوج من بسنت في الحلقة 26 من "ملوك الجدعنة"

بسنت تبدأ التقرب من "سعيد" شقيق سرية وتطلب منه الزواج بشكل رسمي، كما تنصحه بالعودة لشقيقه سرية وتحديدا بعدما أصبح يمتلك ثروة كبيرة، وينفذ سعيد ما تقوله ويقرر الزواج منها.

وتواجه "فاتن" ياسمين رئيس بعض الازمات في عملها الجديد بسبب زميلة لها تحاول أن تقنعها بالعمل معها في طرق غير شرعية، وتصور فيديو لها من أجل أن تضغط عليها، وتقوم فاتن بالاعتداء على زميلتها مما يتسبب في لومها من مديرتها في العمل، وتلتقي فاتن بشخص داخل المول الذي تعمل به والذي تقدم له خدمة مما يجعله يريد رد الجميل لها.

تجارة سرية وسفينة تواجه خطر كبير

يطلب "مارسيل" أيمن الشيوي من "سفينة " مصطفى شعبان عدم الاستمرار في طريقته التي قد تسبب في تدمير أعماله الجديدة، وتحديدا بعدما أطلق الرصاص على "غالي" فراس سعيد طليق حبيبته "روان"، ويطلب مارسيل من سفينة سرعة الانتهاء من الاستعداد للشحنة القادمة التي سوف يتم استلامها ويستعد للحصول عليها سرية هو الآخر، ويؤكد له سفينة أن قادر على السيطرة على كل شيء.

سفينة يشعر بحالة من القلق بسبب العملية ويؤكد لمارسيل أن هناك شخص يحاول أن يخدع الجميع، ويؤكد سفينة للأخير أن مخازن سرية كادت أن تسرق ولذلك يوجد طرف ثالث، ويشك كذلك سرية في وجود شخص يسعى للحصول على كل شيء خاص بتجارة سليم ومارسيل، ويذهب سفينة بروان وشقيقته "نجلا" رانيا يوسف إلى منزله الجديد.

زاهي العتال يعود للانتقام من الجميع

تحاول شقيقة "فاتن" أن تبدأ تجارة جديدة مع زوجها بعدما قررت أن تعمل في الهواتف المحمولة وترك تجارة والدها القديمة، وتوقع توكيل لزوجها من أجل أن يدير كافة الأعمال الخاصة بها، كما يقرر سرية التخلص من "مجدي" أحمد صفوت" حيث يتم إلقائه في الشارع، لكن تأخذه سيارة إلى مكان مجهول ويظهر فيه "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل الذي يواجه مجدي بالخيانة التي قام به، ويؤكد له أنه سوف ينتقم من الجميع بسبب ما حدث، في وقت يطلب منه مجدي أن يغفر له ويؤكد على رغبته في مساعدته.