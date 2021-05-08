مسلسل "ضل راجل" الحلقة 26 إطلاق الرصاص على ياسر جلال

ايهاب المصري السبت,08 آيار (مايو) 2021 - 13:06
في الحلقة 26 من مسلسل "ضل راجل"، جلال يستمر في تنفيذ خطة إرجاع حق ابنته بيده بعد أن يأس من تحقيق العدل بعد إنكار حازم و عادل بأنهما شهدا على زواج شهد من ياسين.
عادل يموت بين يدي جلال
جلال يحصل على معلومات من عادل بالقوة، ولكن عادل يموت بين يديه عليه بسبب الممنوعات التي يتناولها، وكذلك يعطيه معلومات عن حازم الشاهد الثاني.
جلال يصعق حازم بصاعق كهربائي ويدفنه في الرمال ويعرف منه أن عمرو هو من دبر كل شيء وهو من أخذ ورقة الزواج العرفي.
إطلاق النار على جلال
جلال يذهب إلى عمرو ويقوم بربطه هو وزوجته ويأخذ منه ورقة الزواج العرفي والفيديو الذي يثبت تورط المتهمين في حادثة شهد.
ولكن في نهاية الحلقة 26 من مسلسل "ضل راجل"، عمرو يباغت جلال ويضربه بالرصاص عندما كان جلال في طريقه إلى خارج المنزل.
مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية .
أعداد مجلة دوت الخليج
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