فيديو الإعلان الرسمي لفيلم رامز جلال "أحمد نوتردام" عيد الفطر 2021

الإعلان الرسمي لفيلم رامز جلال "أحمد نوتردام" عيد الفطر 2021 تم طرحه اخيراً، ونشره الفنان رامز جلال على حساباته على السوشيال ميديا حيث من المقرر عرض الفيلم تزامنا مع عيد الفطر 2021 في صالات السينما.

الإعلان الرسمي لفيلم رامز جلال "أحمد نوتردام"

رامز جلال حمّس جمهوره على أحدث افلامه بعنوان "أحمد نوتردام" المقرر عرضه في عيد الفطر، فشارك جمهوره بالفيديو الدعائي للفيلم وعلق قائلاً :""‏بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. فيلم ‎أحمد نوتردام.. عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وظهر رامز جلال في البرومو بمشاهد اكشن وطريفة الى جانب ابطال العمل وبينهم غادة عادل، كما لفت الأنظار بالشخصية التي يتقمصها بمظهر احدب نوتردام.

فيلم احدب نوتردام كان يحمل في بداية تصويره اسم "هيكل نظمي" لكن تم تغيير الاس لاحقاً، وهو بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

تفاصيل قصة فيلم رامز جلال "أحمد نوتردام"

تدور قصة الفيلم حول جريمة غامضة يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم، ويجسد رامز شخصية صحافي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

رامز جلال يحاول جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.

وتتطور الأحداث ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث في اطار تشويقي يجمع بين الأكشن والرعب والفكاهة.

يذكر ان رامز جلال يطل حاليا في موسم شهر رمضان ببرنامج المقالب "رامز عقله طار" والذي يستضيف فيه المشاهير ويُوقع بهم ضحايا مقالبه.