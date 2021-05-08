أحلام تتفاعل مع مسلسل "عشرين عشرين" بفيديو حماسي وإشادات بالعمل من المشاهير

مسلسل "عشرين عشرين" يحظى بتفاعل كبير بين رواد السوشيال ميديا والمشاهير الذين أعرب العديد منهم عن متابعته لأحداث العمل وحماسه للحلقات المقبلة مع تصاعد الأحداق وتطورها بعد خطف "صافي" لـ النقيب "سما" وكشفه حقيقتها، فعلقت الفنانة أحلام على الحلقة الماضية بفيديو حماسي، كما عبر عدد من مشاهير الوطن العربي عن اشادته الكبيرة بالعمل وابطاله، فتابعوا معنا التفاصيل.

أحلام تتفاعل مع تطورات حلقات مسلسل 2020

الفنانة أحلام تتابع مسلسل عشرين عشرين منذ بدايته حيث اعربت عن اعجابها الشديد بالمسلسل مع قصته وأداء ابطاله، واللافت بأن النجمة أحلام تتفاعل مع تصاعد أحداث الحلقات بطريقة حماسية حيث تنشر مقاطع الفيديو أثناء متابعتها للمسلسل وتعلق عليها بأسلوب طريف حيث بدت قلقة على مصير "حياة" وقصة حبها مع "صافي".

ونشرت الفنانة أحلام في الساعات الماضية على احد حساباتها على السوشيال ميديا مقطع فيديو من الحلقة الـ 25 حيث تصاب "حياة" برصاصة من قبل "وردة" فيهرع "صافي" بها خارج مكان احتجازها ويحاول نجدتها، بينما عبرت أحلام عن قلقها على حالة "حياة" الصحية وطلبت من صديقتها الدعاء لها وان تصل الى المستشفى سالمة معتبرة بأنه بحال موت البطلة فإنها ستصاب بحزن كبير، كما رددت أحلام عبارة "يا عفو الله" التي يشتهر "صافي" بتردادها في العمل.

وسبق وأن علقت أحلام على الحلقة الـ22 وقالت بأن هذه الحلقة تسببت لها بإنهيار عصبي بعدما وثقت لحظات تأثرها أمام مشهد مراقبة نادين من قبل قصي خولي عبر الهاتف. قائلة: "خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار".

مشاهير يشيدون بمسلسل عشرين عشرين

مسلسل عشرين عشرين حظي منذ انطلاقته بإشادات واسعة من المشاهير العرب خاصة مع تصاعد الأحداث وتقدم الحلقات، فأشاد النجم السوري عابد فهد بالعمل، وأثنى على دور نادين نجيم في مسلسل في احد اللقاءات الصحافية قائلا عنها :"نادين ممثلة جدا جدا، اتابعها بمتعة وهي تؤدي دورا جميلا جداً".

النجمة اللبنانية اليسا بدورها اشادت بمسلسل عشرين عشرين مع مسلسل للموت من خلال تغريدة كتبتها على تويتر وقالت فيها :"شو فخورة بالإنتاجات اللبنانية العربية هالسنة! بين ‫#عشرين_عشرين ومسلسل ‫#للموت، نجوم لبنان عم يكونوا بالطليعة بالتميز والإبداع والفن، وعم يقدموا صورة رائعة عن مواهب هالبلد! رائعين".

الكاتبة والاعلامية المصرية رولا الخرسا اعربت عن اعجابها الشديد بمسلسل عشرين عشرين واداء نادين نجيم فيه فكتبت تغريدة على تويتر جاء فيها :"نادين نجيم قررت تتحدى نفسها اولا.مع انها من زمان ممثلة رائعة بس بحسهادائما في حالة اثبات ذات.وفي عشرين عشرين كل مشاهدها ونظراتها وضحكتها ولهجتها وردود فعلها بتدل علي ممثلة جبارة.وكل اختيار احلي من الي قبله. شاطرة فعلا. ذكاء وموهبة وكماان جمال . برافو".

من جهتها مصممة الأزياء السينمائية ريم العدل/ ابنة المنتج المصري محمد العدل دعت الجمهور لمشاهدة مسلسل عشرين عشرين عبر حسابها على تويتر حيث كتبت :"شوفوا عشرين عشرين يا جماعة حقيقي فايتكوا كتير".

مسلسل عشرين عشرين استقطب تفاعلا واسعا ايضا من رواد السوشيال ميديا الذين يتناقلون صوره ومقاطع الفيديو المؤثرة فيه الى جانب تردداهم للازمات ابطال العمل على غرار "يا عفو الله" التي يرددها قضي حولي بشخصية "صافي"، وكلمة "منهنة" التي اشتهرت فيها نادين نجيم بشخصية "حياة".

وكانت الحلقة 26 من مسلسل "عشرين عشرين" الذي يعرض عبر شاشة mbc دراما ومنصة شاهد وmtv اللبنانية، شهدت العديد من الأحداث المشوقة بعد تعرض سما أو حياة التي تقوم بدورها نادين نسيب نجيم لمحاولة قتل.

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر. وأنتم ما رأيكم بمسلسل "عشرين عشرين"؟