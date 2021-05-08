علي العلياني يضرب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 26

علي العلياني وقع ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 26 من برنامج "رامز عقله طار"، حيث تعرض الإعلامي السعودي لأكثر من موقف صعب في الحلقة الجديد من البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر.

علي العلياني ضحية الحلقة 26 من برنامح "رامز عقله طار"

علي العلياني تعرض في الحلقة 26 من برنامج "رامز عقله طار"، لمقلب جديد من رامز جلال الذي بدأ الحلقة بمقدمة طريفة تحدث فيها عن الإعلامي علي العلياني ونجاحه الكبير خلال مسيرته الإعلامية من خلال اللقاءت التي قدمها وشارك فيها العديد من النجوم بالخليج والعالم العربي، وأهدى رامز جلال الحلقة لكل ضيوف الإعلامي السعودي علي العلياني الذي اعتبرهم كانوا ضحايا له بسبب نوعية الأسئلة التي يطرحها عليهم، كما تحدث رامز على أنه كان أحد ضحايا علي العلياني.

علي العلياني يضرب رامز جلال

علي العلياني واجه في الحلقة 26 من برنامج "رامز عقله طار" مجموعة من الفقرات الخادعة بدأت مع الفنان حسن العسيري الذي تحدث معه عن أهم الألعاب في الملاهي، وذلك في محاولة لإقناعه بأن كل شيء يدور في إطار طبيعي حتى لا يكتشف المقلب، وخلال جولة علي العلياني مع حسن العسيري يظهر في حالة ثبات انفعالي وتحديدا أثناء لعبة "البينت بول" فعلي الرغم من إصابات رامز جلال له في اللعبة لكنه لم يتأثر واستمر حتى تم الانتهاء منها.

علي العلياني يدخل إلى الكبسولة الهوائية التي تبدأ في الاهتزاز بشكل عنيف ويبدأ رامز في التضيق على ضيفه الذي يحاول المحافظة على الهدوء، لكنه يفقد أعصابه في النهاية ويقوم بضرب رامز جلال الذي يفاجئ علي العلياني بشكل سريع ويسقطه في الماء ليصدم بعد ذلك بصوت رامز جلال الذي يحاول أن يحتضنه.

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار"

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار" برنامج "رامز عقله طار" يعتمد رامز جلال على تنفيذه من خلال حيلة جديدة تبدأ بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة. ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنانة دينا الشربيني، ونسرين، طافش، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وويزو، وإسلام إبراهيم، وروجينا، وأحمد سعد، وكريم عفيفي، وسمية الخشاب، وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.