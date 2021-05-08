كوفيد25| الحلقة 11.. أحمد صلاح حسني ينجو بأبطال العمل 

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "كوفيد25"، محاولات من الدكتور ياسين "يوسف الشريف" وصديقه رامي "أحمد صلاح حسني"، إيجاد حلول للمقيمين في مستشفى العزل والغير مصابين بعد أن أصبحت المنطقة المقيمين بها خطرة.

وأثناء تلك المحاولات كان الفنان أحمد صلاح حسني هو العقل الذي يحاول عدم الإيقاع في الأخطاء في رحلتهم للبحث عن أمان للخروج مما هم فيه.

وفي مشهد رومانسي تمنى أحمد صلاح حسني "رامي"، أن يكون كالفتاة التي بدأ بأن يقع في حبها "مريضة السرطان"، في التصالح مع نفسه.

وفي نهاية الحلقة الـ11، أنقذ أحمد صلاح حسني "رامي" كل المعزولين وقام بإطلاق النار على المصابين حتى تتم عملية الإنقاذ وبدأ التحرك بالجميع من خلال سيارته.

مسلسل "كوفيد25"، بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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