ملوك الجدعنة.. الحلقة 26.. ياسمين رئيس أمام مؤامرة أخرى 



كعادة فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في مسلسل ملوك الجدعنة، كشفت الحلقة السادسة والعشرون عن مؤامرة أخرى ربما تقع فيها بسبب صديقتها التي تعرّفت عليها في السكن الجديد، حيث عرضت عليها القيام ببعض الفيديوهات الإباحية ونشرها على الإنترنت، ولكن رفضت فاتن حرفوش بقوة وتشاجرت معها، ولم تكن تعلم وقتها أن صديقتها تلك صورت لها فيديو خلسة بينما هي تغيّر ملابسها في الحمام.

ولم تكف فاتن حرفوش عن الجدعنة التي اشتهرت بها في الحارة، فعلى الرغم من أنها تعيش أصعب أيام حياتها، عندما وجدت حقيبة في المول الذي تعمل فيه، جرت وراء صاحبها حتى ردت له إياها، ليكافئها ويعطي لها الكارت الخاص به، واعدها بمكافأة كبيرة، فهل هي فرصة لفاتن حرفوش للخروج من هذه الحياة الصعبة؟

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