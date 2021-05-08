انتهاء تصوير مسلسل حرب أهلية 

انتهى اليوم صناع مسلسل حرب أهلية من تصوير جميع مشاهد العمل، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة السادس من أكتوبر.

المسلسل تنافس به الفنانة يسرا والفنان باسل خياط خلال المارثون الرمضاني الجاري.

ويستأنف المخرج سامح عبد العزيز مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل حتى الحلقة الحادية والثلاثين.

مسلسل حرب أهلية بطولة مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض واروى جودة ومايان السيد وسينتيا خليفة، رشدى الشامى، مروة لأولي، وهو تأليف أحمد عادل،وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب.

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