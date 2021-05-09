مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 26 قدرية تقرر الانتقام من الخديوي وغزل تتقرب من أسرتها

ياسمين عبدالعزيز في الحلقة 26 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، تقرر التقرب من أسرتها من جديد، كما يقوم "الخديوي" أحمد العوضي بأخذ ابنائه من "قدرية" طليقته، ويستعد "رفعت" خالد سرحان للانتقام منه.

غزل تسعى للتقرب من أسرتها

أحمد الرافعي "عماد" يبدأ مع "نادين" دنيا عبدالعزيز في تقاسم الثروة التي يعتقدون أن "عابد" خالد الصاوي قد تركها لهم بعد رحيله، بينما يتحدث عماد مع أفراد أسرته على الخطوات التي اتفق عليها مع نادين، وتطلب شقيقته أن يتم توقيع عقود جديدة معهم فيما يخص شركات وفندق عابد تيمور يكون بها شرط جزائي يضمن حقوقهم في حال قامت نادين بطردهم.

خالد سرحان "رفعت" يحاول التضيق على أبناء الخديوي وكذلك "قدرية" دينا فؤاد طليقته، التي تطلب منه أن ينتقم من الخديوي بشكل سريع من أجل أن تستطيع العيش معه ويؤكد لها رفعت أنه سوف يبدأ في تنفيذ خطة لهذا.

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تسعى للتقرب من أسرتها وتطلب من الخديوي أن يسمح لهم بزيارتها في منزلها ويوافق على ذلك، وتطلب غزل من والدتها أن تأتي مع أسرتها لزيارتها، وتحاول والدة غزل إقناع زوجها "عبده" فتوح أحمد بهذه الخطوة.

الخديوي يصفع شقيقه مالك بسبب محمود الرحاوي

محمود عمرو ياسين "مالك" يكشف عن مشاعره لشقيقة الضابط محمود الرحاوي بينما تذهب الأخيرة وتتحدث مع والدتها عن هذه التفاصيل وتؤكد أن مالك شقيقه رجل أعمال حيث لا تعلم حقيقة عمل الخديوي، ويعلم "الضابط محمود" من والدته ارتباط شقيقته بمالك ويؤكد لها على قدرته على جعلها تنساه وأنه سوف ينهي هذه العلاقة.

بينما يتحدث مالك مع شقيقه الخديوي عن تفاصيل علاقته بشقيقة الضابط محمود لكن الخديوي يصفع شقيقه بسبب هذه العلاقة ويؤكد أنه من المستحيل استمرارها ويطلب منه نسيان هذه الفتاة بشكل نهائي، حتى لا تحدث أزمة كبيرة بسبب هذا الوضع، ويتحدث الخديوي مع رجاله ويؤكد أن هناك خائن بينهم سوف يبحث عنه، ويبدأ "حمزة" في الصدام مع "مينا" محمود حافظ.

رفعت يستعد للانتقام من الخديوي

يذهب الخديوي إلى منزل "قدرية" ويأخذ أولادها منها ويذهب بهم إلى غزل التي تتعرض لبعض المواقف الطريفة مع أبناء الخديوي، وتأتي قدرية لمنزل الخديوي وتطلب منه عودة أبنائها لكنه يطردها خارج منزله، وتطلب قدرية من رفعت الانتقام منه ويبدأ الاخير في الاتفاق مع رجاله على تنفيذ عملية انتقام جديدة ضد الخديوي.