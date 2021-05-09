مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 27 زاهي العتال يخطط للانتقام من سرية وسفينة

عمرو سعد "سرية" يستعد لتنفيذ خطة لإسقاط "سليم في الحلقة 27 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بينما يبدأ عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" تنفيذ مخططه في الانتقام من زوجته وكذلك كل من سفينة وسرية.

زاهي العتال يطلب من مجدي التعاون معه

عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" يبدأ في مواجهة "مجدي" أحمد صفوت ويكشف له تفاصيل أفعاله وخيانته، ويتوسل مجدي من زاهي العتال أن يسامحه على ما حدث وأن يعيد مرة أخرى تحالفهما من أجل مواجهة كل من "سفينة" مصطفى شعبان و"سرية" عمرو سعد، ويخدعه زاهي العتال بتهديده بالقتل كما يكشف له تفاصيل نجاته من الموت بعدما قام سرية وسفينة بإسقاطه في البحر، حيث أكد أنه كان مستعد للخيانة وأعد خطة للنجاة من هذه الخطوة في حال تنفيذها، ويطلب زاهي العتال من مجدي أن يعود للعمل معه وتنفيذ خطته من أجل الانتقام من الجميع.

سرية يكشف عن خطته لإسقاط سليم

زاهي العتال يذهب إلى زوجته "مريم أمين" التي تصدم انه لا يزال حي على الرغم من قتل سفينة وسرية له، وتحاول أن تبرر له سبب خيانتها وكذلك ما قام به شقيقها "سليم"، لكن يقوم زاهي العتال بخطفها إلى مكان مجهول، ويذهب "غالي" فراس سعيد إلى منزل سفينة من أجل انهاء إجراءات الطلاق الخاصة بزوجته "روان" التي يحبها سفينة والذي يرفض أن يعيد الأوراق التي قام بتوقيعها غالي ويؤكد له أن سوف يعطيها له في الوقت المناسب.

سرية يطلب من "مصطفى" محمد عبدالعظيم أن يساعده في خطته من أجل إسقاط "سليم" علاء قوقة، ويؤكد أن لديه خطة يسعى لتنفيذها، مصطفى يقنع سرية أن "عبدالجبار" أحد رجاله ينقل كافة التفاصيل عنه للخارج، ويتفق سرية معه ويوضح أنه يعطيه معلومات بشكل خاطئ من أجل أن ينقلها لأعدائه.

ناصر يرغب في العودة من جديد لنجلا

زاهي العتال يكشف عن خططه الجديدة في الانتقام من سرية وسفينة حيث كشف أن ذهاب سفينة إلى "مارسيل" أيمن الشيوي قد تم الإعداد لها مسبقا من أجل إسقاط الثنائي، وتواجه "فاتن" ياسمين رئيس أزمة بعدما قامت زميلتها بالتخطيط لفضيحة لها في العمل من أجل طردها وتنجح في هذا، "نجلا" رانيا يوسف تلتقي بـ"ناصر" أحمد كشك الذي يطلب منها أن يعود كل منهما للآخر بعد طلاقهما وفقدانهما لحبيبة، بينما تسعى "بسنت" لإقناع "سعيد" شقيق سرية بأن يطلب منه العمل معه من أجل أن يتمكن من تحسين وضعه المادي.