تدهور جديد في الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.. أجرت 7 عمليات في شهر واحد!

الإعلامية إيمان الحصري أقلقت الجمهور وزملائها الإعلاميين في الفترة الأخيرة وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، وكشفت أسرتها عن تدهور جديد في حالتها بالإضافة إلى نصيحة الأطباء لهم بنقلها للعلاج بالخارج.

أنباء عن نقل إيمان الحصري للعلاج بالخارج

وكشفت أسرة الإعلامية إيمان الحصري اليوم عن تطورات جديدة في حالتها الصحية بعد أيام من تواجدها بالعناية المركزة، وذكرت أسرتها أن حالة إيمان الحصري تدهورت مجدداً في المستشفى، وأن هناك إقتراحات طبية بنقلها للعلاج بالخارج بسبب تدهور حالتها، حيث انها خضعت لعملية جراحية مؤخراً وتدهورت حالتها بسبب المضاعفات التي لحقت بها من العملية الجراحية.

إيمان الحصري خضعت لـ7 عمليات جراحية في شهر واحد

ومن التطورات الصادمة التي كشفتها أسرة إيمان الحصري خضوعها لسبع عمليات جراحية في أقل من شهر الفترة الأخيرة، وأجرت آخر عملية لها اليوم، ولا تزال داخل العناية المركزة بالمستشفى، ولم تحسم أسرة إيمان الحصري حقيقة الاستعداد لنقلها للعلاج بالخارج في الفترة المقبلة، وكذلك لم تكشف تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخراً.

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

وكانت أسرة إيمان الحصري قد نشرت بيان منذ يومين حول تطورات الحالة الصحية لها، وذكرت في البيان:" تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي، ونسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالى".

وكثف عدد من الإعلاميين والفنانين الدعاء لإيمان الحصري عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وذلك بعد أيام من إعلانها عبر صفحتها الرسمية إجراء جراحة جديدة بسبب إصابتها بمضاعفات عملية غير ناجحة خضعت لها مؤخراً، وقالت:" نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الاضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة او لا قدر اجراء عملية أخري".