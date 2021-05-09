أول ظهور بالفيديو لفيفي عبده بعد العملية الجراحية الدقيقة وهذه تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده طمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد انتهائها من العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، ونشرت أول فيديو لها بعد العملية وبعد عودتها لمنزلها.

فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

ونشرت فيفي عبده فيديو لها على حسابها بانستقرام، وذلك في أول ظهور لها بالفيديو بعد فترة قضتها بالمستشفى أجرت بها عملية جراحية دقيقة، وأقلقت الجمهور وأصدقائها على حالتها الصحية، وعلقت فيفي عبده على الفيديو وقالت:" ‏مساء الفل من مصر أم الدنيا أول فيديو بعملو بعد ما عملت العملية وحشتوني اوي و بحبكم اوي"، وقالت في الفيديو إنها بدأت جلسات التأهيل بعد العملية الجراحية.

أول فيديو لفيفي عبده بعد مغادرتها المستشفى

وطمأنت فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية وعبرت عن افتقادها لهم، وقالت إنها في مرحلة التعافي من العملية الجراحية في منزلها، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها أو دعى لها في الفترة الأخيرة، ووجهت رسالة للجمهور طالبتهم بها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في الفترة الحالية، وتفاعل مع ظهور فيفي عبده عدد من الفنانين والذين وجهوا لها رسائل بعد عودتها للمنزل ومنهم هند صبري وأسما لمنور وغادة عبد الرازق وحلا شيحة وبوسي وغيرهن.

فيفي عبده تقلق الجمهور بعد أزمتها الصحية

وكانت فيفي عبده قد غادرت المستشفى مؤخراً واحتفلت بعيد ميلادها في يومها الأخير بالمستشفى، وعلقت فيفي عبده على حسابها بانستقرام على احتفال عيد ميلادها، وكشفت مغادرتها المستشفى، ونشرت صورة لقالب حلوى عيد ميلادها وقالت: "انا رجعت الحمدلله من المستشفي ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط اولادي واهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم اوي".

وكانت فيفي عبده قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت أنها على وشك إجراء عملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تنتظر خضوعها للعملية الجراحية بعد ساعات، وقالت في الفيديو: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت اني ادخل العمليات بكرة ساعتين"، ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخوها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة وطلبت من الجمهور الدعاء لها.