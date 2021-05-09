مسلسل "النمر" الحلقة 26 مقتل محمد رياض وزواج نرمين الفقي من محمد إمام

مسلسل "النمر" الحلقة 26 شهدت عدة أحداث مشوقة ومثيرة، وأبرزها مقتل "الشيمي رضوان" الذي يجسده محمد رياض وزواج نرمين الفقي من محمد إمام.

مسلسل "النمر" الحلقة 26

ومن أبرز أحداث الحلقة 26 من مسلسل "النمر" مقتل "الشيمي رضوان" الذي يجسده محمد رياض، بعد مواجهة له مع "النمر" محمد إمام، واعترف محمد رياض له بكل شيء وبعدة أسرار بعدما هدده محمد إمام بالقتل وصوب المسدس نجو رأسه، ولكنه فوجيء بشخص آخر مجهول أطلق النار على محمد رياض وقتله، وحضرت الشرطة للقبض على محمد إمام.

أحداث مسلسل "النمر"

واتهمت الشرطة محمد إمام بقتل محمد رياض بعد القبض عليه في مكان الجريمة، وكذلك اتهمت هنا الزاهد "ملك" ابنة محمد رياض محمد إمام بقتل والدها، لان هناك عداوة كبيرة بينهما منذ زمن، ولكن محمد إمام يتمسك ببرائته ويؤكد أنه وقع في الفخ وان هناك من يريد إلصاق التهمة به، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

زواج محمد إمام من نرمين الفقي في "النمر"

وذهبت "شمس" التي تجسدها نرمين الفقي إلى محمد إمام في السجن، وأخبرته أنها مستعدة ان تسانده في إثبات برائته وان تجعل أحد رجالها يعترف بارتكابه الجريمة بدلاً عنه، ولكنه يؤكد لها برائته وقدرته على اثباتها أمام الجميع، وبالفعل يثبت برائته ويخرج من السجن ويواجه أهل الحارة وسوق الذهب ويؤكد لهم انه بريء وانه سوف يكتشف الجاني الحقيقي ويحصل على حقه وحق عمه "الشيمي رضوان".

ولكن هنا الزاهد لم تصدق ما قاله محمد إمام وتتهمه بقتل والدها وانها ستأخذ حقها منه، ويقرر محمد إمام الزواج من نرمين الفقي بشكل مفاجيء، ويقيم حفل زفاف كبير حضره عدد كبير من تجار الذهب الكبار، ولكن ينتهي الحفل بحدث صادم بإطلاق النار من مجهول على نرمين الفقي وتسقط أرضاً في نهاية الحلقة.