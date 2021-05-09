بالفيديو.. فيفي عبده تظهر للمرة الأولى بعد إجرائها عملية خطيرة وتوجه رسالة...

ظهرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، للمرة الأولى بعد إجرائها عملية خطيرة، وتوجهت بالشكر لجمهورها داعية الجميع إلى الحذر من فيروس كورونا.

ونشرت فيفي عبده على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" مقطع فيديو، علقت عليه قائلة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا أول فيديو بعملو بعد ما عملت العملية..وحشتوني أوي وبحبكم أوي".

وقالت الفنانة المصرية: "يا مسا الفل والياسمين والهنا من مصر أمر الدنيا..وحشتوني جدا..كل سنة وانتو طيبين".

وأضافت: "طبعا انتو كنتوعارفين إني أنا كنت عاملة عملية، ودي الوقت بتعافى، بتأهل بعد العملية"، شاكرة جمهورها على "دعائه لها بالشفاء".

هذا وحذرت فيفي عبده من فيروس كورونا، وأوصت متابعيها بالاعتناء بأنفسهم وأخذ الاحتياطات من فيروس كورونا، حيث اعتبرت أن ما يمر به العالم بسببه بـ"اكتئاب ما بعده اكتئاب".

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية، وهو ما كتبته: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم"، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.