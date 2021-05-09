إلغاء العرض الخاص لفيلم ”ديدو” وكريم فهمى يحضر حفلاته مع الجمهور

قرر صناع فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى، إلغاء العرض الخاص للفيلم نظرًا للظروف التي تمر بها مصر بسبب أزمة فيروس كورونا، الذى سيتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل بجميع دور السينمات، ومن المقرر أن يحتفل النجم كريم فهمى بالفيلم مع الجمهور في حفلتى 12 ظهرًا و 3 عصرًا داخل إحدى سينمات التجمع الخامس، كما يحضر حفل الساعة السادسة مساء في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

واستقر صناع فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى على موعد عرض العمل فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد تأجيله عام كامل بسبب عدم الانتهاء من عمليات الجرافيك، وعدم جاهزيته للعرض وقتها، حيث استغرق تصوير العمل ما يقرب من عامين لصعوبة عمليات الجرافيك الخاصة به خاصة وان أغلب مشاهد الفيلم تعتمد على الجرافيك.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين سوسن بدر وعلا رشدى وتارا عماد وإسلام جمال وآخرين.