نوال الزغبى تطرح أغنية جديدة بعنوان ”أسعد لحظة” فى عيد الفطر

انتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي من تصوير كليب جديدة بعنوان "أسعد لحظة" باللهجة المصرية، من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الفطر المبارك.

طرحت نوال الزغبي كليب "عقلي وقف"، على يوتيوب، مؤخرًا، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف": ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية ..وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية..وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل..وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل..أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف..قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف..اني بحبك .. اني بحبك.