مسلسل "ضل راجل" الحلقة 27 ياسر جلال ينجو من الموت بعد إطلاق النار عليه

في الحلقة 27 من مسلسل "ضل راجل"، بعد أن أطلق عمرو النار على جلال، استطاع جلال المصاب مباغتته وضربه والهرب من بيت عمرو والاتصال بالدكتورة ملك.

جلال بين الحياة والموت

جلال يخضع لعملية جراحية تم فيها إخراج الرصاص من ظهره، والدكتورة ملك تطلب من الدكتور عزيز إبلاغ الشرطة بالأمر.

الدكتورة ملك تكتشف تواطؤ الدكتور عزيز مع المجرمين وخاصة عمرو بعد أن سمعته وهو يخبر عمرو بأنه لن يستطيع التغاضي عن إخبار الشرطة بحادثة إطلا النار على جلال.

الأدلة بحوزة ملك

الدكتورة ملك تأخذ جلال لإكمال علاجه في بيتها بسبب الخطورة التي يمكن أن تتعرض لها حياته وهو موجود في المستشفى.

والد ضابط المباحث يوسف يتوفى، وسلطان يطلق شروق التي هربت وسرقت أمواله.

في نهاية الحلقة 27 من مسلسل ضل راجل، الدكتورة ملك تعثر في ملابس جلال على عقد الزواج العرفي وكارت الذاكرة الخاصان بحادثة ملك.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور ونرمين الفقي.