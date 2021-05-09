مسلسل "الطاووس" الحلقة 27 محاولة قتل أمنية عن طريق أحد المتهمين في قضيتها.. حيث شهدت الحلقة مشاهدة أمنية التي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ وأختها سمية أو هبة عبد الغني والمحامى كمال الأسطول أو جمال سليمان برنامج ليلى نصار أو رانيا محمود ياسين والدة منزلاوي، والذي عُرض خلاله فيديو له دون علمها، وهو يسلم الممنوعات في الجراج.

أمنية تحاول إثبات حادث الاعتداء عليها

وكانت فرحة أمنية ومن يؤيدونها في أزمتها، كبيرة جدًا بعد عرض هذا الفيديو على الهواء الذي سوف يفيدها في القضية ويؤكد أن من اعتدوا عليها وضعوا لها المخدر في العصير، من جانبه أكد المحامي كمال الأسطول لأمنية أنه يحارب على جبهتين الأولى الرأى العام والثانية القضية والأدلة، كما قالت له أمنية إنها تخشى من الذي حدث وانتقام زين وضياء شاهين منه.

محاولة قتل أمنية تقلب أحداث مسلسل "الطاووس"

وتذهب أمنية لتبلغ الأسطول أن منزلاوي قد انتحر، فطمأنها المحامي وقال لها إن موته لن يؤثر على القضية في أي شيء، وبعد علم زين شاهين انتحار منزلاوي استأجر سيارة وتربص بأمنية في الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة في محاولة منه لقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة في حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكي أمامها كمال الأسطول محاميها.

معلومات عن مسلسل "الطاووس"

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعرضت للاعتداء الجسدي من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، خاصة وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية ويحاولون الهروب من جريمتهم طوال الحلقات.

مسلسل "الطاووس" بطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.