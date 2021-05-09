فيديو تعليق حلا الترك على أنباء خطوبتها من فنان سوري شاب

حلا الترك المطربة البحرينية الشابة كانت أخبار قد تداولت مؤخرا عن خطوبتها من فنان سوري يدعى عدي أيمن وسط تساؤلات عدد من جمهورها عن حقيقة الخبر وسط صمت المطربة الشابة.

الجمهور يتساءل حول حقيقة خطوبة حلا الترك

برنامج "MBC Trending" الذي يعرض MBC 4 كشف حقيقة خطوبة الفنانة الشابة حلا الترك من الفنان عدي أيمن، حيث تواصلوا مع المكتب الإعلامي الخاص بالمطربة البحرينية والذي نفى حقيقة خطوبة حلا الترك وعبروا عن استيائها من الشائعات التي تطاردها.

حلا الترك تنفي خطوبتها من الفنان السوري عدي أيمن

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات خاصة بخطوبة حلا الترك، من أحد المشاهير والتي تنتهي بنفي منها في كل مرة.

وربط البعض أنباء خطوبة حلا الترك بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها منى السابر مؤخرًا وانتهت بحكم حبس الأخيرة لاتهامها بسرقة أموال ابنتها، وكانت منى السابر قد كشفت تفاصيل جديدة عن قضيتها ضد ابنتها حلا الترك مؤخرا، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 20 ألف دينار بحريني لحلا الترك أو الحبس لمدة عام، وحسمت منى السابر الجدل حول حقيقة تنفيذ حكم الحبس بها.

أزمة حلا الترك ومنى السابر

وكشفت منى السابر تطورات قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، وموقفها القانوني في القضية بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 200 ألف دينار بحريني لابنتها أو الحبس لمدة عام، وقالت منى السابر في تصريحات لها إنها تقدمت بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بعد فشلها في جمع المبلغ المطلوب في المهلة المحددة، وأشارت إلى أنها مثل أي متهم في هذه القضايا لا تعرف الخطوة القادمة، ولكنها تنتظر العقوبة البديلة.

وقالت منى السابر في تصريحاتها إن العقوبة المنتظرة دوت الخليج العمل اليدوي بدلاً من السجن، وأضافت: "للأسف الكل عارف إنو أنا رح انسجن بما انو الحكم طلع وكذا شخص صرح انه أنا عليي حكم سجن وبس أنا قاعدة أنطر استبدال العقوبة يلي تقدمت من قبل مكتب الشيخة سلوى.. والمبلغ هو 20 ألف و300 يعني 200 ألف ريال و300 ها هذا المبلغ النهائي، ومابعرف كيف صار 200 ألف ولا أعرف من وين هالخبرية ولم تطلع مني هذه الكلمة ما يوازي 20 ألف دينار بحريني و 300، وبصراحة أنا لهلق من المبلغ كامل قدرت جمع 2000 دينار".