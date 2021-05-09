حنان رضا تعلن عقد قرانها وتنشر الصور الأولى :"اختاره عقلي وقلبي"

حنان رضا تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2021، لافتة الى أنها توّجت قصة حبها التي استمرت لحوالي 3 سنوات بخطوة رسمية لكنها رفضت الافصاح عن هوية زوجها الذي نشرت صورة له مع اخفاء ملامح وجهه أثناء تقديمه خاتم الخطوبة لها.

حنان رضا تعلن عقد قرانها

الفنانة البحرينية حنان رضا فاجأت جمهورها على حسابها الشخصي عبر انستغرام بإعلانها عن عقد قرانها فنشرت صورة لها مع خطيبها توثق فيها لحظة خطوبتها بشكل رسمي، وأرفقت الصورة بتأكيد ارتباطها من الشخص الذي عاشت معه قصة حب قوية فكتبت قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل الله وكرمه تم عقد قراني، بمن اختاره عقلي و حبه قلبي، ولله الحمد والشكر على جبر الخاطر، وهذا الرزق الذي تدمع له العينين، اللهم اجعله لي كما احب، واجعلني له كما يحب، اللهم لك الحمد عُقِد القلب بالقلب ".

الفنانة البحرينية عادت ونشرت ايضا مقطع فيديو لها من مقابلتها مع برنامج "برنامج تريندينغ"، فقالت بأنها سعيدة بإعلان هذا الخبر الجميل وهو حلم أي امرأة أن تتزوج بمن تحبه.

وكشفت بأنه تجمعها مع خطيبها قصة حب استمرت لثلاثة سنوات ماضية، فتابعت مداخلتها في لقائها التلفزيوني قائلة :" الحمد لله رب العالمين، تربطني بزوجي معرفة وقصة حب من ثلاث سنين، وهو مكلم أهلي من ذلك الوقت، لكن الظروف منعتنا حينها من اتمام هذا الإرتباط".

وعبّرت حنان رضا عن شعورها بالسعادة الغامرة لإرتباطها بشخص شهم كما وصفته، فقالت: "شعور جد جميل انك تصبر وتأمن بشخص ويتحقق مرادك وما في شيء مستحيل مع رب العالمين انا جداً فخورة باختياري لهذا الشخص الشهم الكريم الرجل بمعنى الكلمة وتشرفت اني ناسبت هذه العائلة الجميلة الرائعة".

حنان رضا أكدت بأن زوجها لا علاقة له بالفن، وبأنها تحترم رغبته بعدم الظهور اعلامياً بكونه ينتمي لعائلة محافظة.

حنان رضا وأحدث نشاطاتها على انستغرام

حنان رضا كانت قد كشفت لمتابعيها قبل ايام ماضية عن خضوعها لعملية شفط الدهون من منطقة الذقن لشد الوجه، والتخلص من التجاعيد، وعقب انتهاء العملية، شاركت متابعيها عبر "إنستغرام" صورة من داخل غرفة العمليات، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "تجرأت وعملت عملية مصغرة.. شفط دهون الذقن".

على صعيد فني، اعادت حنان رضا تسجيل صوتها على أغنية "وداعك مر" للفنان عبدالمجيد عبدالله والتي طرحتها في مطلع مارس الماضي بتوزيع جديد ومكس وماستر لمحمد الجفيري، وعود وكمان جاسم الشاعر وإيقاعات فيصل الجاسم، وإنتاج "ون تيك".