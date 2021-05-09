هبة الدري تحتفل بعودتها لزوجها نواف العلي بعد طلاق دام 3 أشهر

هبة الدري النجمة الشهيرة فاجئت جمهورها قبل قليل بالإعلان عن عودتها لطليقها النجم الكويتي نواف العلي، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عدة تدوينات لأصدقائها وجمهورها وهم يباركون لها على عودتها لزوجها السابق بعد فترة من انفصالهما.

عودة هبة الدري لنواف العلي بعد أشهر من طلاقهما

وكان الناقد الفني بشار جاسم الكندري قد أعلن عبر حسابه على تويتر عودة الثنائي كزوجين مجددًا، ونشر صورة حديثة لها وعلق عليها قائلًا: "حصريا.. بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري واولاده ... ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام".

هبة الدري تحتفل بنبأ عودتها لزوجها

وأعادت هبة الدري نشر تغريدة صديقها عبر انستجرام، وعبرت عن سعادتها بعودتها لزوجها نواف العلي بعد انفصال لم يدم سوى 3 أشهر فقط، وعلقت قائلة: "أخويا الكبير وصديقي وعشرة العمر شكرًا لأنك موجود ويانا بكل لحظات حياتنا".

وكانت هبة الدري تطرقت إلى علاقتها بنواف العلي في برنامج تلفزيوني مؤخرًا، وأكدت أن علاقتها به جيدة خاصة مع وجود رابط بينهما هو الأطفال، وأوضحت بأنها ليست نادمة على الخروج للدفاع عن طليقها قبل فترة بعد انتشار مغالطات قالها البعض في حق طليقها ووالد أبنائها.

هبة الدري تشيد بعلاقتها بنواف العلي وقت الانفصال

ووصفت هبة الدري والد أبنائها خلال البرنامج بأنه شخص جيد، وفُهم خطأ، لافتة إلى أنها دافعت عنه أيضا كي تتوقف حملات الهجوم عليه.

الجدير بالذكر أن نواف العلي أعلن نبأ انفصاله عن هبة الدري في فبراير الماضي، عبر حسابه على"انستجرام" كما تبرأ من تصرفات طليقته وقتها التي خرجت في فيديو ايضا في أولى أيام طلاقها أكدت فيه أنها تحمد الله على انفصالها عن زوجها، كما أكدت أن أبناءها بالنسبة لها خط أحمر، وأشارت إلى أن طليقها عليه أن يتحمل تبعات هذه الأزمة لأنه هو من اشعلها خاصة بعد تعليق المشاهير على قضية انفصالهما.