حسين الجسمي يرد على صورته المتداولة واتهامه بالخضوغ لعملية تجميل

حسين الجسمي الفنان الإماراتي الشهير أثار الجدل بالأمس بعد انتشار صورة له ظهر فيها بملامح مختلفة تمامًا وشعر طويل واعتبره البعض قام بإجراء عمليات تجميلية تسببت في تغيير ملامحه.

صورة حسين الجسمي تثير حيرة الجمهور

وبالرغم من الانتشار الكبير لصورة حسين الجسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض شكك في تلك الصورة واعتبروها مفبركة وأن ملامح الفنان الإماراتي لا تستدعي خضوعه لعملية تجميل، إلى أن اتضح أن الصورة مفبركة فعلًا.

من جانبه حرص حسين الجسمي على الرد على تلك الصورة المتداولة له، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث نشر الصورة الأصلية عبر حسابه على انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يجلس أمام منطقة الكورنيش في مصر، ويتناول كوبًا من حمص الشام.

حسين الجسمي يكشف حقيقة الصورة المنتشرة وخضوعه لعمليات تجميل

وعلق حسين الجسمي على الصورة قائلًا: "كلّما زادت البساطة زاد الجمال"، ونالت الصورة إعجاب وتفاعل عدد كبير من محبيه وزملائه بالوسط الفني، ومن بينهم رانيا يوسف وعمر السعيد الذين رحبوا بقدومه إلى مصر.

الجدير بالذكر أن النجم الإماراتي حسين الجسمي كان قد شارك بالغناء في 3 أعمال عرضت خلال شهر رمضان 2021 تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ضمن الحملات الدعائية لبعض المنتجات في رمضان، حيث حملت الأغنية الأولى عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه.

حسين الجسمي في رمضان 2021

أما الثانية فأتت بعنوان "سر السعادة"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات وإخراج عمر هلال، بينما الأغنية الثالثة بعنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك"، من كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

وفي شهر فبراير الماضي طرح الجسمي أغنية جديدة تحمل عنوان "يا نور الأرض" وهي مهداة للشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ60، والذي وافق يوم 25 فبراير، وقد نشر الفنان الإماراتي الكبير صورة الاستوديو الذي يسجل فيه الأغنية على خاصة "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، والأغنية دوت الخليج من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي وألحان ناصر الديكان.