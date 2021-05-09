هل سيجد سرية فاتن ؟ ملخص حلقة 27 من ملوك الجدعنة

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاح المؤامرة وخسارة ياسمين رئيس "فاتن حرفوش"، وظيفتها بعد شجار مع زميلتها في العمل، والتي حاولت اختلاق المشكلات بينها لتكشف عن الفيديو التي صوّرته خلسة لـفاتن حرفوش وهي تغيّر ملابسها في الحمام، وعند تصعيد الأمر على الإدارة قرروا رفد فاتن حرفوش من عملها بشكل نهائي، حتى لا تُسيء سمعتها للمكان، دون أن يكتشفوا أبعاد المؤامرة.

وفي الوقت نفسه، كسبت فاتن صديقة جديدة لها، دخلت الغرفة أثناء التحقيق مع فاتن، وشهدت معها، وعندما تم فصل فاتن من العمل، قررت صديقتها ترك العمل معها ومساندتها ضد هذا القرار الظالم، لتعود فاتن حرفوش مرة أخرى إلى الشارع بلا عمل، فماذا ستفعل، وهل يجدها سريّة؟

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.