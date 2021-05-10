مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 12 ياسين يتذكر أصعب لحظات حياته وعزيز يقتل زوجته

يوسف الشريف "ياسين" في الحلقة 12 من مسلسل "كوفيد 25" يحاول الوصول إلى مكان جديد من أجل إنقاذ حياة من معه، بينما يكتشف "عزيز" خيانة زوجته له ويقتلها ويواجه "سيف" إدوارد.

ياسين يسعى لإنقاذ حياة من معه

يوسف الشريف "ياسين" يتحرك مع "رامي" أحمد صلاح حسني ومعهم أصدقائهم وبعض المرضى من المستشفى في محاولة للبحث عن طريق للنجاة من الفيروس الذي تسبب في إصابة عدد كبير من السكان، لكن أثناء طريقهم يصدمون بفقدان الوقود في السيارة مما يجبرهم على النزول منها والذهاب إلى أحد الأماكن البعيدة.

وهناك يلتقي الجميع بكل من "فطين" عماد رشاد، وزوجة "أمير" إسلام جمال الذي يصدم بوجودها بعدما هربت منه وأبنائها، ويحاول أمير أن يسيطر على أعصابه، لكن تنهار زوجته بعدما تعلم بحقيقة موت ابنها بعد هجوم حلا عليه وقتله، ويحاول الجميع مساندتها في هذه اللحظات الصعبة، بينما يتحدث ياسين مع رامي عن التطور الجديد في الفيروس والتجارب التي قام الأطباء بتنفيذها.

ياسين يتذكر أصعب لحظات حياته

ميرنا نور الدين "هند" تتصل بـ "سيف" إدوارد تليفونيا حتى لا تتحدث معه أمام الجميع وتطلب منه أن يتخذ موقف معها وأن يعترف بالجنين، لكن يستمع "عزيز" إسماعيل فرغلي لما تقوله ويعرف الحقيقة ويقرر الانتقام منها.

ياسين يتحدث مع رامي عن مدى علاقته بأبنائه وكونه يحاول بشكل مستمر التقرب منهم لكن بدون أن يشعرون، وأنه يحضر بشكل مستمر الحفلات الخاص بهم، وأكد أن سبب ابتعاده عنهم هو الصدمة التي مر بها بعد رحيل نجله، وأنه لم يكن قادر على مواجهة احد.

وأكد ياسين على التغير الذي حدث له بعدما أصبح ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي واكتشاف حقيقة البشر، وهذا ما جعله يعود مرة أخرى ويبدأ في المواجهة لكنه يرفض التعرض لـ"سيف" إدوارد" الذي كان من أقرب أصدقائه في الماضي، ولا يرغب كذلك في منع زواجه من طليقته "نهال" آيتن عامر.

عزيز يقتل هند بعد اكتشاف خيانتها

راندى البحيري "فريدة" تنهار أمام ياسين وتكشف له عن قصتها مع زوجها الراحل "عمرو" وذلك بعدما أوضح ياسين لها أن هناك رسائل تصل إليه بسببها، وأكدت فريدة أن أسرتها كانت ترغب في موتها لكونها تزوجت من شخص ورزقت بابنة منه، لكن هذا الشخص كان على خلاف مع عائلتها مما تسبب في قتله، وهربت إلى القاهرة والتقت بعمرو الذي تزوجها، لكن ظلت أسرتها تسعى للوصول إليها وقتلها، ووعدها ياسين بمحاولة تضليل شقيقها الذي يحاول الوصول إليها وقتلها.

يحاول ياسين أن يمنع ابنة "إيمان" أميرة العايدي من تعاطي المواد الممنوعة لكنها تهدده بإطلاق النار عليه وتتدخل والدتها لتمنعها فتطلق النار عليها وتقتلها، ويستمع المصابين للرصاص ويحاصرون الجميع لكنهم يتمكنون من الهروب بينما يوقف عزيز زوجته هند ويجعلها فريسة للمصابين، ويبدأ البحث عن الشخص الذي كانت تتحدث معه في الهاتف ويكتشف في النهاية أنه سيف ويتجه للانتقام منه.