مسلسل "حرب أهلية" الحلقة 27 صدمة باسل خياط ويسرا تعيش قصة حب

صدمة لم تكن على البال في انتظار يوسف في الحلقة 27 من مسلسل "حرب أهلية"، يوسف الذي يخطط لدفع كيشو للاعتداء على تمارا حدث مالم يتوقعه.

كيشو يخدع يوسف

كيشو الذي اتفق مع يوسف على اصطحاب تمارا إلى العين السخنة وتصويرها في أوضاع غير لائقة، لم يصطحب تمارا وإنما اصطحب سارة أخت يوسف، فوقع الأخير في صدمة عنيفة في منزل مريم حيث ذهب إليها ليصدمها فكانت الصدمة من نصيبه هو.

سليم والد كيشو يزور مريم في شقتها لتعزيتها مبررا زيارته للقاهرة بأنه كان يبيع إحدى الشقق ولكن الأمر ليس كذلك وإنما السبب الحقيقي هو أنه وقع في حب مريم، حيث يقوم خالد صالح سليم زوج النجم يسرا الحقيقي بالدور.

فريدة تحاول التخلص من يوسف

فريدة تكلف صديقها مجدي المحامي بانهاء خلافاتها مع يوسف وفي نفس الوقت تحذره من مكره وخداعه.

المسلسل بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومن إخراج سامح عبد العزيز .