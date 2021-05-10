مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 27 زواج حازم و أمينة وانهيار منى زكي بالبكاء

محمد ممدوح "حازم" ينجح في إعادة ابنه إبراهيم إليه في الحلقة 27 من مسلسل "لعبة نيوتن"، كما يقيم حفل زفافه على "أمينة" عائشة بن أحمد مما يتسبب في حالة انهيار لـ"هنا" منى زكي.

حازم يسعى لاقتحام منزل مؤنس من أجل ابنه إبراهيم

يذهب "حازم" محمد ممدوح إلى منزل "مؤنس" محمد فراج من أجل المطالبة بابنه "إبراهيم"، ويحاول زوج شقيقة مؤنس أن يمنعه من اقتحام المنزل، لكن حازم يبدأ في الصراخ ويكشف تفاصيل ما حدث من مؤنس ضد "هنا" منى زكي، وتحاول زوجة والد مؤنس أن تقنع والده بأن يأتي بإبراهيم ويعطيه لحازم.

ويصعد والده ليجد مؤنس في حالة انهيار كاملة بسبب ما حدث له من هنا، وكذلك الموقف الذي يقوم به حازم الذي يأخذ ابنه ويرحل وفي طريق عودته يطمئن طليقته بأنه اعاد إبراهيم، كما يتحدث مع نجله عن أسباب عدم رغبته في العودة لوالدته ويؤكد له أنه في المستقبل سوف يكشف له عن أسباب قراره.

والد مؤنس يحاول إصلاح علاقته بوالدته

تعود هنا من جديد إلى منزل والدتها وتطلب منها شقيقتها "يارا" أن تكشف سبب ما حدث ولماذا يحاول مؤنس أن يتواصل معها في وقت دوت الخليج ترفض أن تتواصل معه، وتنهار هنا في النهاية وتكشف لشقيقتها تفاصيل ما حدث ومحاولة مؤنس الاعتداء عليها وتحاول "يارا" شقيقتها أن تساندها.

مؤنس يواجه والده ويطلب منه الكشف عن السبب الذي جعله يتزوج والدته من البداية على الرغم من علمه بوظيفتها، ويكشف له والده أن السبب حبه لها، ويستمر مؤنس في حالة انهياره وتحديدا بعدما يتحدث عن هنا وحبه لها، ويكتشف الهدية التي كانت تستعد لتقديمها له، ويشعر بكونه تسرع في خطواته.

ويذهب والد مؤنس مع زوج ابنته إلى المكان الذي تتواجد فيه والدة مؤنس ويطلب منها أن يتم تنظيم لقاء من أجل أن يلتقي الابن بوالدته ويتم إصلاح الأزمة بينهما، لكنها تخبره أنه تأخر كثيرا وأن محاولة تقربها من ابنها مؤنس لن تكلل بالنجاح لأن الأخير لن يصدق حقيقة حب والدته له.

زفاف حازم على أمينة

تذهب هنا إلى منزل حازم من أجل أن تعطيه إبراهيم وهناك تكتشف إقامته لحفل زفافه على "أمينة" عائشة بن أحمد، وتبكي هنا في هذه اللحظات ويحاول حازم أن يخفف عنها لكنها توجه له التهنئة وتغادر باكية.

تتدهور الحالة الصحية لأمينة ويحاول حازم أن يساندها ويطلب منها أن تتناول الدواء لكنها ترفض، في وقت يطلب منه "بدر" سيد رجب أن يتركها كما تشاء، لكن حازم يهاجمه ويطلب منه أن يرحل بعيدا عنهم ويتهمه بكونه المتسبب في تدهور حالة أمينة إلى هذا الحد.

ويدافع بدر عن نفسه ويؤكد أنه لم يتركها لهذا المصير، كما يؤكد له بدر أن أمينة لم تكن ترغب في العلاج لكنها غيرت موقفها بعد اعتراف حازم بحبه لها، واتهمه بدر بكونه لم يكن يحب أمينة وأنه أكثر ارتباط بهنا وأن اعترافه بحب أمينة جاء بسبب صدمته مما فعلته هنا معه، ويرفض بدر أن يترك أمينة ويرحل.