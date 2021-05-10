مسلسل "موسى" الحلقة 27 الحكم بالإعدام على "شفيقة" شقيقة محمد رمضان

في الحلقة 27 من مسلسل "موسى"، نوفل يقتل شهاب وموسى يهرب وشفيقة "هبة مجدي" تدفع ثمن جريمة نوفل، حيث يتم الحكم عليها بالإعدام.

نوفل يقتل شهاب وموسى يهرب

نوفل يطعن شهاب غدرا بالسكين في المصنع بتحريض من عادل وشويكار، فما كان من موسى إلا أن هرب، وشفيقة التي وصلت إلى المصنع لترى شقيقها موسى تجد زوجها غارقا في دمائه.

عادل المتواطيء مع نوفل ليستولي على المصنع، يصل إلى مكان الحادث ومعه الشرطة ويتهم شفيقة بأنها وراء عملية القتل.

وفاة صباح

صباح زوجة شداد تموت متأثرة بالكوليرا، ومسعد يبريء شفيقة من تهمة الخيانة، وبخيته زوجة صالحين تضع طفلها.

موسى يحصل على توكيل راديو ماركوني، وحلاوتهم حامل في طفلها من موسى، ووهبة الوزان يغضب بسبب الطفل القادم.

المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدي وإخراج محمد سلامة.