تدهور الحالة الصحية لسمير غانم بعد 10 أيام على جهاز التنفس الصناعي..وهذه حالة دلال عبد العزيز

سمير غانم ودلال عبد العزيز أقلقا الجمهور في الأيام الأخيرة، بعد استمرارهما في العناية المركزة حتى الآن، بالإضافة إلى الغموض حول حالتهما وتداول أنباء حول تدهور حالة سمير غانم الصحية.

سمير غانم يقلق الجمهور بعد تدهور حالته الصحية

وأثار الفنان سمير غانم القلق على حالته الصحية في الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية في المستشفى، ويتواجد الفنان سمير غانم على جهاز التنفس الصناعي منذ ما يقارب 10 أيام، وكشفت مصادر اليوم عن عدم استقرار حالته الصحية وذلك بسبب متاعبته من الكلى، وتداولت أنباء أيضاً حول إجرائه لجلسات غسيل كلى بالمستشفى بالإضافة إلى معاناته من فيروس كورونا وتواجده بالعناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز، والتي تتواجد في المستشفى منذ ما يقارب 20 يوم، حيث نقلت إلى المستشفى قبل سمير غانم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تكشف تطورات حالتها الصحية حتى الآن، في الوقت الذي نفت به المصادر خروجها من المستشفى أو العناية المركزة حتى اللحظة، وكشفت المصادر أن حالة دلال عبد العزيز مستقرة وتتلقى جلسات التنفس والأكسجين أيضاً بمستشفى العزل.

النجوم يكثفون الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

وامتلأت صفحات النجوم على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بالأدعية والرسائل إلى الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكذلك نشرت إيمي ودنيا سمير غانم عدة أدعية على صفحاتهم بمواقع التواصل، ولكنهما لم تعلقا على تفاصيل وضعهما الصحي في المستشفى، وتفاعل قطاع كبير من النجوم مع الدعاء الذي نشرته دنيا وإيمي، وتمنوا الشفاء العاجل لدلال عبد العزيز وسمير غانم، ومن بينهم أحمد السعدني ومحمود عبد المغني وعمرو محمود ياسين ومي كساب ونجلاء بدر وأكرم حسني وأحمد زاهر وحمدي الميرغني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر وكريم فهمي ونشوى مصطفى وشيماء سيف وغيرهم.

وكان الفنان سمير غانم قد أجرى عملية جراحية في الشهور الأخيرة وأقلق الجمهور على حالته بسبب الغموض حول حالته وعدم تعليق أسرته على وضعه الصحي، وذلك قبل أن يظهر مع ابنته إيمي سمير غانم في حملة إعلانية مؤخراً، وعلى الجانب الآخر توقف تصوير مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم بعد إصابتها بكورونا في الفترة الماضية قبل أن يعلن إصابة عائلتها أيضاً بالفيروس منذ يومين، في حين انتهت دلال عبد العزيز من دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة" وانتهت مشاهدها أيضاً بعد وفاة شخصيتها في المسلسل.