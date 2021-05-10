مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 28 سرية يكتشف تفاصيل ما حدث لفاتن

عمرو سعد "سرية" في الحلقة 28 من مسلسل "ملوك الجدعنة" يعلم تفاصيل ما حدث لـ"فاتن" ياسمين رئيس، كما يتحالف "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل مع "مارسيل" من أجل إسقاط كل من سليم وسرية وكذلك سفينة بمساعدة مجدي وربيع.

مجدي يقنع سليم بخيانة سرية له

أحمد صفوت "مجدي" يذهب من أجل لقاء "سليم " علاء قوقة وهناك يكشف له أن "سرية" عمرو سعد يقوم بخداعه ويعمل لحسابه ولا يفكر في مصلحة سليم الذي يبدأ يشعر بالشك تجاه سرية، كما يلتقي "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل بـ"مارسيل" أيمن الشيوي من أجل أن يكشف له أن البضاعة التي يقوم بتوزيعها سرية ليست أصلية، كما يعده زاهي العتال بأنه سوف ينتقم من سليم في مقابل أن يساعده مارسيل الذي سوف يصبح بعد ذلك مكان سليم.

سعيد يعود لشقيقه سرية ويبدأ العمل معه

سعيد شقيق "سرية" يذهب إليه ومعه بسنت من أجل أن يطلب العمل بعيدا عن الحارة، وتحاول بسنت أن تكشف لسرية الأوضاع الصعبة التي يعيشها شقيقه سعيد، كما تؤكد له أنها اصبحت حامل في طفلها الأول من سعيد، ويقتنع سرية بما يطلبه شقيقه ويوافق أن يعمل معه ويعطيه المال ويوفر له مكان جديد من أجل أن يعيش فيه، فاتن تذهب إلى الشخص الذي قامت بمساعدته اثناء عملها الأول، وتبدأ العمل معه في مركز للتجميل.

مصطفى شعبان "سفينة" يعود ومعه شقيقته "نجلا" رانيا يوسف إلى الحارة من أجل جمع بعض الأغراض الخاصة بحبيبة، وهناك تصدم نجلا بأن شقيقة "فاتن" ياسمين رئيس قد قامت بطردها من منزلها، في وقت يلتقي سفينة بابن "حكم" يوسف شعبان، بعدما قرر أن يبيع متجر والده، لكن سفينة يطلب منه شراء المتجر بشكل كامل فيوافق، كما يحاول "ناصر" أحمد كشك أن يقنع نجلا بالزواج به مرة ثانية.

سرية يعلم تفاصيل ما حدث لفاتن

ربيع يلتقي بسرية ويخبره بأن سفينة قد سرق الألماس بدون علمه وقام ببيعه وأنه يطلب منه العمل المشترك من أجل التخلص من سفينة، ويذهب أحد رجال الحارة إلى سرية ويكشف له ما حدث لفاتن وانتشار صورها على بعض صفحات الانترنت، كما يلتقي سفينة بمجدي حيث يشرح له الأخير أهمية وجوده بجانبه بسبب معرفته بطريقة عمل سليم كما أن لديه عيون تراقب سرية، لذلك يرغب في التعاون مع سفينة من أجل مساعدته ومعهما مارسيل.