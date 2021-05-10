مسلسل "النمر" الحلقة 27 سوسن بدر تضرب نرمين الفقي

مسلسل "النمر" الحلقة 27، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة وعلى رأسها نجاة نرمين الفقي من الموت بعد إطلاق النار عليها في حفل زفافها على "النمر" محمد إمام.

مسلسل "النمر" الحلقة 27

ومن أحداث الحلقة 27 من مسلسل "النمر" بحث محمد إمام عن هوية مطلق النار على نرمين الفقي "شمس" في حفل زفافها عليه، ويتوعد من فعل ذلك، ويبكتشف بمساعدة أحمد عبد الله محمود هوية الفاعل، ويقبض عليه ويعترف الفاعل له إنه فعل ذلك بتعليمات من "حسن الحلق" الذي يجسده خالد أنور، وهو ما جعل محمد إمام يتجه إليه للانتقام منه.

أحداث مسلسل "النمر"

ويواجه محمد إمام خالد أنور بما فعله، ويكتشف أنه فعل ذلك من أجل قتله هو وليس نرمين الفقي، وأنه فعل ذلك بعد طلب "ملك" هنا الزاهد منه ذلك، لرغبتها في الانتقام من محمد إمام لاعتقادها إنه هو قاتل والدها "الشيمي رضوان" الذي يجسده محمد رياض، ويعاقب محمد إمام خالد أنور في النهاية بترك علامة على وجهه باسم "النمر".

ومن أحداث الحلقة 27 من مسلسل "النمر" مواجهة بين "شمس" نرمين الفقي وابنها "علي" محمد مهران، والذي يكتشف ان والده الحقيقي هو "الشيمي رضوان" وأخفت عنه والدته هذا الأمر طوال حياته، ويغضب منها ويتوعدها بالانتقام منها ومن النمر، ويذهب إلى "ملك" هنا الزاهد ويخبرها انه أخيها ولكنها لا تصدقه وتطرده.

مسلسل "النمر"

وتشهد الحلقة أيضاً مشاجرة بين سوسن بدر "والدة النمر" وشمس "نرمين الفقي"، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما ولعدم رضا سوسن بدر على زواجها من ابنها محمد إمام، وتضرب سوسن بدر نرمين الفقي أمام الجميع قبل أن يتدخل البعض للفض بينهما، وتغضب سوسن بدر من محمد إمام أيضاً وتخبره انه لم يعد يهتم بإعادة حق والده الراحل بعد زواجه من شمس الحلق التي تجسدها "نرمين الفقي".