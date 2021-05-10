فيديو أكثر حفلات الزفاف إثارة للجدل في مسلسلات رمضان.. زواج نرمين الفقي ومحمد إمام الأبرز

شهدت مسلسلات موسم رمضان الحالي عدة زيجات وحفلات زفاف مثيرة للجدل في المسلسلات، وحازت على تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل وكذلك أثارت الكثير من الجدل بسبب غرابة بعضها.

زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب يثير الجدل في رمضان

ومن أبرز حفلات الزفاف في موسم رمضان الحالي، حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، والذي لاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل لأكثر من سبب، أولها الفارق العمري بين الإثنين، وهو الأمر الذي جعل البعض ينتقد إختيار سمير الخشاب للدور في المسلسل، والثاني هو مشاركة المطرب أحمد سعد في مشهد حفل الزفاف وتقديمه أغنية في العمل، وأثارت مشاركته الكثير من الجدل والسخرية أيضاً بسبب اجتماعه الأول مع طليقته سمية الخشاب ومشاركته في حفل زفافها بالمسلسل.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يعوضان زفافهما

وحاز كذلك الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على تفاعل كبير من الجمهور على حفل زفافهما في مسلسل "اللي ملوش كبير"، إذ اعتبره البعض تعويضاً عن حفل زفافهما الحقيقي والذي لم يحتفل به الثنائي وقت إعلان زواجهما العام الماضي، وكذلك أثارت قصة زواج محمد فراج من منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن" الكثير من الجدل خاصة بسبب الفارق العمري بينهما في الحقيقة، وبسبب الأحداث المعقدة التي وقعت بسبب زواجهما في المسلسل وأبرزها زواجها منه قبل طلاقها رسمياً من محمد ممدوح.

نرمين الفقي تثير الجدل بمشهد زواجها من محمد إمام

وشهدت أيضاً مسلسلات رمضان عدة زيجات غير متوقعة بسبب الفروق العمرية الكبيرة بين الممثلين، واعتبرها الجمهور زيجات غريبة وأخرى كوميدية، ومنها زواج نرمين الفقي من محمد إمام في مسلسل "النمر"، وبجانب مفاجأة "النمر" أو محمد إمام لشركائه في محلات الذهب بزواجه من "شمس"، فاجأ أيضاً محمد إمام الجمهور بنفس المشهد، قبل أن ينتهي نهاية مأساوية بإطلاق النار على نرمين الفقي في الحفل وقتلها.

وفي نفس السياق أيضاً، شهد مشهد زفاف الفنانة صابرين من أحمد السعدني في مسلسل "كله بالحب" جدلاً كبيراً بسبب الفارق العمري الكبير بينهما، وكذلك زفاف محمد دياب من ملك أحمد زاهر في مسلسل "نسل الأغراب"، خاصة إن كان على علاقة عاطفية مع والدتها وتزوج ابنتها بعد وفاتها، ومن المشاهد الكوميدية مشهد حفل زفاف "أمينة" إلهام الفضالة من "فارس" في مسلسل "أمينة حاف" ودخلت في مشاجرة في الحفل مع زوجات فارس الثلاثة بعد محاولاتهن إفساد حفل الزفاف.