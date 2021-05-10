تدهور الحالة الصحية لسمير غانم

تدهور الحالة الصحية لسمير غانمتدهورت الحالة الصحية للفنان القدير سمير غانم ومازال محتجزًا في غرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.

ووفقًا لما أشار إليه موقع جريدة اليوم السابع أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة وأنه مازال يمكث في غرفة العناية المركزة ويعاني من مشاكل بالصدر وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

كما نفى مصدر مقرب من الأسرة إصابته بفيروس كورونا وأنه يعاني من مشكلات في الكلى دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

أما عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز فهي مستقرة ومازالت تتلقى العلاج اللازم لفيروس كورونا في إحدى مستشفيات العزل وتتلقى جلسات أكسجين لتنظيم التنفس.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، كما شارك الفنان سمير غانم في حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول مع ابنته إيمي سمير غانم.