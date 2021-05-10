هاني رمزي على مسرح جراند طيبة في العيد بمسرحية ”أبو العربي”

يعود النجم هاني رمزي لجمهوره بمسرحية كوميدية جديدة (أبو العربي في Mission Impossible ) من تقديم فرقة التياترو المسرحية على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر، يبدأ عرض المسرحية يوم الجمعة 14 مايو ثاني أيام عيد الفطر الساعة 6 مساء وتستمر العروض طوال الشهر والتذاكر متاحة على موقع تيكيتس مارشية.
تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي إختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.
المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.
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