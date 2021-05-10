فيديو أول ظهور للنجمة حياة الفهد بعد وفاة شقيقتها وتعلق على تقليدها للملكة إليزابيث الثانية

حياة الفهد النجمة الكويتية حلت ضيفة عبر سكايب على برنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة mbc 4، في أول ظهور لها بعد وفاة شقيقتها غنيمة التي رحلت عن عالمنا قبل حوالي أسبوعين، وتحدثت حياة الفهد عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية "مارغريت" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2021.

حياة الفهد تعلق على تشبيه الجمهور لها بالملكة إليزابيث

حياة الفهد علقت في البداية على العمل وأبدت سعادتها بتفاعل الجمهور معه، لافتة إلى أنه بمجرد طرح البرومو قبل شهر رمضان تصدر اسم مسلسل "مارغريت" للترند، كما علقت حياة عن تشبيه الجمهور لها بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وقالت إنها لم تقلد الملكة إليزابيث، ولكن بسبب طبيعة الجسم المتشابهة بين الإثنتين، جعل ذلك الجمهور يشبهها بها.

وأضافت النجمة الكويتية: "أنا ما قلدت الملكة إليزابيث ولكن طبيعة جسمي والطول والملابس أعطى صورة قريبة من الملكة، والشكل العام بس كان فيه تشابه"، وكشفت النجمة الكويتية أنها تدخلت أحيانًا في بعض الأمور بالعمل بالنسبة للملابس والعادات الخاصة بالبريطانيين بسبب حبها لهم ومعرفتها بعاداتهم وتقاليدهم.

أبرز مخاوف فريق عمل "مارغريت" قبل التصوير

وأوضحت حياة الفهد أنها قضت وقت طويل في العمل على شخصية "مارغريت" وكان هناك مناقشات وجلسات مطولة بينها وبين فريق العمل من أجل توصيل الصورة للجمهور بالشكل الذي توقعوه، مشيرة إلى أن الخوف الأكبر في المسلسل وقت التضير، هو التصوير خارج دولة الكويت بسبب فيروس كورونا وخوف بعض البلاد من التجمعات.

نهاية مفاجئة ومؤثرة لمسلسل "مارغريت"

حياة الفهد كشفت كذلك عن أن شخصية مارغريت دوت الخليج خليط من المشاعر وربما مازال الجمهور لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت طيبة أم شريرة، لافتة إلى أنه ستكون هناك مفاجأة كبيرة ومؤثرة في نهاية العمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مارغريت" الذي يعرض عبر شاشة MBC، ويشارك في بطولته أيضًا بجانب حياة الفهد كل من الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم، ويعرض العمل على قناة "mbc1" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت السعودية وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً.