رامي رضوان يعلق على أنباء دخول سمير غانم في الغيبوبة: "لا يزال هو ودلال عبد العزيز في المرحلة الحرجة"

الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز شكّلت مصدر قلق كبير للجمهور خاصة بعد تداول الأخبار عبر السوشيال ميديا عن تدهور حالتهما ودخول الأول في غيبوبة، ليخرج صهرهما الإعلامي رامي راضون عن صمته ويكشف تطورات الصحية لحالة الثنائي معبراً في الوقت عينه عن غضبه الكبير من تداول الشائعات المغرضة حول صحتهما وذلك في تدوينة طويلة عبر حسابه على الفيسبوك.

رامي رضوان يعلق على انباء دخول سمير غانم في الغيبوبة

رامي رضوان ارتأى وضع حد للشائعات والأخبار المغلوطة المتداولة بحق حماه سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، معرباً في الوقت عينه عن غضبه الشديد من هذه الأخبار المتداولة، ليقرر وضع حداً لها من خلال كشف تطورات حالة الثنائي مع مناشدته للدعاء لهما.

وأكد رامى رضوان أن أغلب ما ينشر عن الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز غير صحيح، في اشارة منه الى نفي دخول سمير غانم في غيبوبة، مطالبا وسائل الاعلام بتحري الدقة وعدم التسرع فى السبق الصحفي والإعلامى على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.

وكتب في تدوينته قائلاً :" اغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع..ارجوكم اتقوا الله..مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد..مش بتزيد من هم المهموم!، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..و على حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم.

الاعلامي رامي رضوان أوضح بأن سمير غانم ودلال عبد العزيز ما يزالان في حالة حرجة نافياً بشكل غير مباشر دخول أي منهما في غيبوبة، كما وجه رسالة لكل جمهور الثنائي مناشدا مواصلة الدعاء لهما، فأردف في تدوينته : "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين..لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..ف"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وتابع رامي رضوان في تدونيته الدعاء للثنائي مضيفاً :"اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.إلهي أذهب البأس رب الناسأشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

سمير غانم يقلق الجمهور بعد تدهور حالته الصحية

وأثار الفنان سمير غانم القلق على حالته الصحية في الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية في المستشفى، ويتواجد الفنان سمير غانم على جهاز التنفس الصناعي منذ ما يقارب 10 أيام، وكشفت مصادر عن عدم استقرار حالته الصحية وذلك بسبب متاعبته من الكلى، وتداولت أنباء أيضاً حول إجرائه لجلسات غسيل كلى بالمستشفى بالإضافة إلى معاناته من فيروس كورونا وتواجده بالعناية المركزة.

وينسحب الأمر على الفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد في المستشفى منذ ما يقارب 20 يوما، حيث نقلت إلى المستشفى قبل سمير غانم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تكشف تطورات حالتها الصحية حتى الآن، في الوقت الذي نفت به المصادر خروجها من المستشفى أو العناية المركزة حتى اللحظة، وكشفت المصادر أن حالة دلال عبد العزيز مستقرة وتتلقى جلسات التنفس والأكسجين أيضاً بمستشفى العزل.

هذا وامتلأت صفحات النجوم على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بالأدعية والرسائل إلى الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكذلك نشرت إيمي ودنيا سمير غانم عدة أدعية على صفحاتهم بمواقع التواصل، ولكنهما لم تعلقا على تفاصيل وضعهما الصحي في المستشفى.