بسمة بوسيل تتذكر والدها بمناسبة عيد ميلادها بصور مؤثرة: أاول عيد لي من دون حضنك"

بسمة بوسيل احتفلت بعيد ميلادها اليوم بغصّة كبيرة بعد فقدانها لوالدها الذي كان يرافقها بهذه المناسبة وأول من يحضنها ويهنأها بيوم مولدها، فنشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، مجموعة صور لها من ذكرياتها المؤثرة مع والدها، موجهة له رسالة مبكية بحلول يوم عيد ميلادها، كما ناشدت الجميع الدعاء له بالرحمة.

بسمة بوسيل تتذكر والدها بمناسبة عيد ميلادها

الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، اختارت الاحتفال بعيد ميلادها على انستغرام بطريقة موجعة حيث تذكرت والدها الراحل بهذه المناسبة التي كان يرافقها فيها فنشرت مجموعة صور لهما توثق مراحل سعيدة مختلفة لهما تعبر عن الاهتمام الشديد والحب الذي كان والدها يغدقها عليه من طفولتها الى نضوجها.

وعبرت بسمة بوسيل في الرسالة المرفقة مع الصور عن حزنها الشديد لفقدان والدها واشتياقها لحضنه فكتبت قائلة: "أول عيد ميلاد لي من غير ما بقى فى حضنك، ربنا يرحمك وتبقى في الجنة بإذن الله.. أنا مهما دعيتلك عمري ما هديك حقك".

بسمة بوسيل وجهت ايضا الشكر لكل من عايدها بمناسبة يوم مولدها فكتبت: "شكرًا لكل الناس الطيبة اللي افتكرتني وبعتتلي النهاردة، شكرًا على كل كلمة حب بعتوهالي.. نفسي أي حد نفسه يفرحني النهاردة بأي رسالة يا ريت لو تبقى دعاء لأبويا.. اللهم أدخل أبي بجودك، وكرمك في جنات النعيم، اللهم إني أسألك الفـردوس الأعلى نزلاً لأبي".

وفاة والد بسمة بوسيل ورثائها له

وتوفي والد بسمة بوسيل بداية شهر أبريل الماضي، وكانت نعته عبر حسابها على انستغرام قائلة :"راح القلب اللى كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللى كان كل ما يندهنى، يقولى يا بسمة حياتى بس الحقيقة إنه هو اللى كان حياتى كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحى يا أطيب أب فى الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه حينها النجم تامر حسني، زوج بسمة بوسيل، وكتب :" توفي حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفى هذا الشهر الكريم".