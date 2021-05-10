أحمد سعد يطرح ألبوما دينيا يضم 6 أدعية

طرح النجم أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى يضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.
قدم أحمد سعد فى الألبوم دعاء منفصلا وهو "يارب" كما قدم باقى الأدعية مع عدد من المنشدين وهم إيهاب يونس وقدم معه دعاء"بتصبر بيك" ومع على الهلباوى دعاء "رزقى عليك" ومع محمود هلال دعاء"الله يا الله" ومع عبد الله الجولى دعاء"الأذان" ومع وائل الفشنى "بنده عليك" الألبوم من كلمات محمد عبد الحميد والحان و توزيع شريف الوسيمى ومن إنتاج مزيكا.
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